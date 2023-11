Sénégal: Envoyé spécial du 4p - Macron recrute Macky

Le président de la République, Macky Sall connait déjà son prochain point de chute après son départ du pouvoir au plus tard en avril 2024.

En effet, son homologue français lui a proposé le poste d'Envoyé Spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P) qu'il a accepté hier, vendredi 10 novembre de la cérémonie d'ouverture du 6e Forum de Paris sur la paix.

De nouvelles perspectives s'ouvrent au président de la République Macky Sall. Alors qu'il lui reste encore près de 5 mois de fonctions à la tête de l'Etat du Sénégal, l'actuel chef de l'Etat a déjà décroché un nouvel emploi. Celui d'Envoyé Spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P). Prenant part à la cérémonie d'ouverture du 6e Forum de Paris sur la paix hier, vendredi 10 novembre, le président de la République, Macky Sall, a été désigné par son homologue français Président Emmanuel Macron, nouvel Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Macky Sall prendra fonctions aussitôt après son passation de pouvoir qui doit intervenir au plus tard le 2 avril 2024 avec son futur successeur qui sera élu au soir du 25 février prochain s'il n'y a pas de second tour.

« Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain. Il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait des compétiteurs, ils sont multiples. Quand il y a des Hommes d'État et d'engagement, ils avancent et protègent leur pays des troubles et vicissitudes du moment. Il a accepté à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'Envoyé Spécial du 4P et de présider ce comité de suivi... », a notamment annoncé le président Emmanuel Macron dans son discours. Prenant la parole à son tour, le Président Macky Sall a donné son accord pour occuper ce poste tout en remerciant son homologue.

« Je remercie le Président Emmanuel Macron pour son invitation au Forum de Paris. Devant les pays et institutions partenaires, j'ai accepté avec plaisir sa proposition d'être l'Envoyé Spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P), afin d'aider à la mise en oeuvre, avec l'assistance du Secrétariat général de l'OCDE, des Conclusions du Sommet de Paris de juin 2023 pour un nouveau pacte financier mondial», a lancé le chef de l'Etat sénégalais qui va quitter le pouvoir dans 5 mois au plus tard.