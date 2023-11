Cote d'Ivoire: Foncier urbain - Un atelier technique de finalisation des travaux du Référentiel Géodésique Unique National pour une simplification et transformation digitale

Un atelier Technique de Finalisation des Travaux du Référentiel Géodésique Unique National, se tient depuis le mercredi 8, ce, jusqu'à ce vendredi 10 novembre 2023, au siège du Système Intégré de Gestion du Foncier Urbain.

C'est le directeur général de l'Urbanisme et du Foncier, Monsieur Kra Kouamé Kouman qui a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier, le mercredi 8 novembre 2023.

Durant les trois jours, il s'est agi pour les acteurs et parties prenantes impliqués dans la mise en oeuvre du Référentiel Géodésique Unique National, de produire, un projet d'arrêté interministériel sur la publication des coordonnées définitives, les paramètres de transformation des points du réseau géodésique et la classe de précision des travaux topographiques et cartographiques.

Au terme des travaux, il sera également question de définir une stratégie nationale de vulgarisation de l'outil de transformation des coordonnées.

Pour les travaux, deux commissions sont constituées et planchent respectivement sur « l'Arrêté sur la publication des résultats définitifs de calcul et la stratégie de vulgarisation du logiciel de transformation et de l'arrêté, et « Classes de précision des travaux topographiques ».