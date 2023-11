Gabon: Le Président de la Transition prend part au Premier Sommet Arabie Saoudite - Afrique

À l'invitation de Sa Majesté le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Roi du Royaume d'Arabie Saoudite, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part au 1er Sommet Saoudien-Africain qui s'est tenu à Ryad ce jour.

Cette rencontre de Haut Niveau qui marque une étape cruciale dans les relations entre l'Arabie Saoudite et le continent Africain a pour but de faciliter et de renforcer les échanges économiques multiformes entre le Royaume Saoudien et le continent africain, renforcer les partenariats et relever ensemble les défis auxquels les pays africains sont confrontés, et ainsi appuyer le développement d'une plate-forme pour les exportateurs et les importateurs des deux parties.

Ces assises d'envergure qui ont vu la participation de plusieurs Chefs d'Etat et de gouvernements africains, des représentants d'organismes financiers internationaux, de fédérations commerciales, du monde des Affaires et experts du domaine économique ont été ponctuées par plusieurs temps forts tels que, des réunions interministérielles en amont, et des allocutions du Président de l'Union Africaine, du Leader du Royaume d'Arabie Saoudite et des Chefs d'Etat.

S'inscrivant dans la volonté de renforcer les relations économiques internationales du Gabon et lui offrir la possibilité de promouvoir son image sur la scène économique mondiale, le Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a saisi la tribune qui lui a été offerte pour porter haut la voix du Gabon et présenter les différentes opportunités d'investissement offertes par notre pays dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'agriculture, du numérique, des mines et hydrocarbures, des infrastructures et du tourisme.

Dans son allocution de circonstance, le Chef de l'Etat a exposé devant ses Pairs la nouvelle vision de développement tous azimuts du Gabon ainsi que les attentes du peuple pour un essor vers la félicité sociale, démocratique et économique de la nation toute entière. Avec honneur et fierté, le Président de la Transition a réitéré le respect par le Gabon de ses engagements financiers vis-à-vis des organismes internationaux tels que la Banque mondiale et le FMI, et l'apurement de sa dette vis-à-vis de Banque Africaine de développement (BAD).

Fort de cela, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema lance ainsi un appel à tous les potentiels investisseurs à venir investir au Gabon dans le respect des dispositions du code des marchés publics en vigueur en République Gabonaise.

Pour rappel, le Gabon et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent depuis plusieurs décennies des relations commerciales dans des domaines variés tels que la diplomatie, l'import-export, les infrastructures et bien d'autres.