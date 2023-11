Gabon: Le Président de la Transition échange avec ses homologues de Côte d'Ivoire et de Mauritanie

Ryad, le 10 Novembre 2023 - Le Chef de l'État s'est entretenu ce jour en audience avec ses Homologues, Leurs Excellences Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, et Mohamed Cheikh El Gazouani, Président de la République de Mauritanie.

Un tour d'horizon sur l'actualité continentale et régionale,le renforcement et le développement de nouveaux axes de coopération sur les axes Libreville-Abidjan, et Libreville-Nouakchott ont constitué l'essentiel des échanges entre le Chef de l'État et ses hôtes.

En outre, cette première rencontre du Président de la République avec son homologue ivoirien a permis au Chef de l'Etat d'expliquer à son interlocuteur les circonstances de la mise en oeuvre du CTRI ainsi que ses objectifs, et de solliciter son appui pour une levée des sanctions de l'Union Africaine sur le Gabon à cet effet. Le Président Alassane Ouattara qui a rassuré son hôte de son accompagnement pour le bon déroulement de la Transition a exhorté le Général Brice Clotaire Oligui Nguema à rechercher continuellement la paix dans notre pays en vue de maintenir la cohésion sociale et le bon vivre ensemble des gabonaises et des gabonais.

Par ailleurs, le Président de la République a échangé avec une délégation d'investisseurs saoudiens conduite par monsieur Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih, ministre saoudien des investissements. Cette rencontre à été l'occasion pour le ministre saoudien de présenter au Chef de l'État la stratégie d'investissements saoudiens à l'international d'une part, et pour le Président de la République de présenter à ses interlocuteurs les différentes projets structurants dans les domaines de l'eau et de l'électricité, et des infrastructures d'autre part.