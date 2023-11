Mali: Un triplé d'entrée et des louanges pour le Malien Mamadou Doumbia

Auteur d'un triplé sur la pelouse du Manahan Stadium contre l'Ouzbékistan (3-0), l'attaquant Mamadou Doumbia a vécu une entame de tournoi rêvée. Il a époustouflé ses partenaires.

Mamadou Doumbia est le héros incontesté de l'entrée en lice du Mali au Mondial U-17

Le joueur des Black Stars a réussi un coup du chapeau contre l'Ouzbékistan (3-0)

La FIFA a pu s'entretenir avec l'attaquant et certains de ses coéquipiers

Le Mali avait déjà accompli bien des choses en Coupe du Monde U-17 de la FIFA, mais avant ce vendredi 10 novembre 2023, aucun de ses joueurs n'avait encore réussi à inscrire trois buts dans un même match. C'est désormais chose faite grâce à la prestation de haut vol de son attaquant Mamadou Doumbia contre l'Ouzbékistan (3-0).

L'Aiglonnet, sur son nuage, a signé les trois buts de son équipe lors de son entrée en lice à Surakarta et logiquement remporté le titre d'homme du match. "Je suis très content d'avoir offert la victoire, c'était très important, c'était notre premier match", a-t-il déclaré à la FIFA après coup.

Quelque peu intimidé par la foule de journalistes pressée de récolter ses impressions, le jeune joueur des Black Stars au Mali n'a en revanche montré aucun signe de timidité sur la pelouse du Manahan Stadium. "C'est notre Erling Haaland à nous", glisse son partenaire Ange Martial Tia. "Il sait tout faire. Il est grand donc il est bon dans les airs, mais il est aussi très rapide pour sa taille, surtout sur longue distance. Il nous aide beaucoup."

Dans un match nettement dominé par les Aiglonnets, l'attaquant de 1m92 a su faire fructifier les bonnes dispositions de ses partenaires, dans la lignée de la récente Coupe d'Afrique des Nations U-17 où il avait contribué à conduire le Mali jusqu'en demi-finale, en inscrivant notamment quatre buts en cinq rencontres. "La CAN c'était différent, cette fois-ci c'est la Coupe du Monde, on sent que c'est autre chose", réagit le joueur. "L'organisation, l'atmosphère, c'est différent. On sent que ça se joue sur des détails."

Avec un attaquant de pointe aussi affûté d'entrée, le Mali peut nourrir de grands espoirs et entrevoit d'ores et déjà les huitièmes de finale. Au sortir du match, les partenaires de Doumbia ne pouvaient qu'être dithyrambiques à son sujet. "Depuis la Coupe d'Afrique, il est très efficace et ça nous arrange beaucoup", explique le capitaine Ibrahim Diarra. "S'il continue comme ça, il va beaucoup nous aider pour la suite de la compétition. C'est un très bon attaquant."

Particulièrement proche du triple buteur dont il partage la même chambre en Indonésie, Noah Salif Leintu, sorti du banc pour le remplacer, était lui aussi admiratif. "Nous sommes les deux attaquants de l'équipe et nous échangeons beaucoup", déclare-t-il. "Je suis tellement fier de lui. On va continuer à l'encourager, dès lors qu'il gardera sa confiance, je suis sûr qu'il continuera à marquer."

"C'est un super camarade de chambre et si vous lui demandez, il vous dira sûrement que je suis le plus mauvais des deux", plaisante celui qui porte le numéro 9 avec le Mali. "On parle toujours beaucoup, c'est quelqu'un avec qui il est agréable de discuter. Côté football, c'est rare de voir quelqu'un de si grand avec autant de qualités balle au pied."

S'il poursuit sur cette voie, Mamadou Doumbia devra se montrer prudent sur ses célébrations, lui qui a vu son genou s'enfoncer douloureusement dans la pelouse à l'heure de célébrer son triplé. "J'ai voulu célébrer ça et le point d'appui n'était pas bon, mais je ne me suis pas blessé fort heureusement", sourit l'attaquant.

Cela aurait été dommage car avec un tel joueur à la pointe de son attaque, on comprend aisément pourquoi le Mali se veut ambitieux en Indonésie.

Credit: FIFA