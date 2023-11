Ghana: Football - L'international ghanéen Raphael Dwamena est décédé en plein match

L'international ghanéen aux huit sélections, Raphael Dwamena, est décédé ce samedi 11 novembre sur un terrain de football en Albanie, où il évoluait cette saison.

Triste nouvelle pour le Ghana et sa sélection. Ce samedi 11 novembre, l'international Raphaël Dwamena est décédé sur un terrain de football à l'âge de 28 ans. En plein milieu de la première période du match de championnat albanais entre KS Egnatia et Partizani, l'homme aux huit sélections avec le Ghana s'est effondré à l'entrée de la surface adverse. L'équipe médicale est alors intervenue pour tenter de le réanimer et une ambulance est venu le chercher sur le terrain, en vain.

Dwamena souffrait déjà de problèmes cardiaques qui avaient compliqué sa carrière de footballeur. Arrivé en Europe depuis le Ghana en 2014, il est passé par le RB Salzbourg et le FC Zurich où il avait pris une autre dimension en 2017 avec 12 buts en 18 matches et une grosse contribution au titre de champion de deuxième division suisse. Devenu un grand espoir du football africain, ses problèmes de santé l'ont rattrapé.

Our thoughts are with the family of Raphael Dwamena at this difficult time.Raphael represented Ghana wholeheartedly and paid his dues to the country until his unfortunate passing.We will forever miss him for his dedication to the National Coarse. Rest In Peace Raphael!🙏🏾🕊️ pic.twitter.com/aI4J1n6RF2-- Ghana Football Association (@ghanafaofficial) November 11, 2023