Cote d'Ivoire/Afrique du Sud: Mamelodi Sundowns / Atlético d'Abidjan - Assurer l'essentiel

Ce sont deux équipes au parcours opposé qui vont affronter ce samedi au stade Amadou Gon Coulibaly, à Korhogo.

C'est le choc dont le public de Korhogo. Les vice-championnes d'Afrique en titre affrontent les représentantes du pays hôte dans un match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A.

Cependant, les deux formations entameront cette rencontre avec deux postures différentes : pour les Mamelodi Sundowns, ce match fera figure de test pour se jauger pour le tour suivant. Première équipe qualifiée pour le dernier carré de la compétition, les Mamelodi Sundowns ont désormais la tête tournée vers d'autres objectifs.

Le tacticien sud-africain compte se servir de cette occasion pour faire tourner son effectif et explorer d'autres approches tactiques.

Contrairement à l'Atlético d'Abidjan. Après un match nul et une défaite, les Ivoiriennes sont à la porte d'une élimination au premier tour de leur tournoi. Avec un goal average négatif, les Abidjanaises devront battre les Sud-africaines par deux buts d'écart et espérer un nul entre JKT et le SC Casablanca.

Une mission qui s'avère périlleuse mais pas impossible.

Entendu...

Kholosa Biyana, milieu de terrain des Mamelodi Sundowns

"Pour l'instant, nous exécutons parfaitement notre plan. Le premier objectif était de se qualifier pour les matches à élimination directe. Ça va être une autre paire de manches, un autre tournoi qui va commencer. Nous respectons énormément l'Atlético d'Abidjan mais nous sommes des compétitrices et nous n'allons pas laisser filer le match. Nous voulons terminer cette phase de poule à la première position"

Stéphanie Djakpa, milieu de terrain de l'Atlético d'Abidjan

"Cela ne va pas être simple. Cependant on garde l'espoir. Mamelodi Sundowns est l'équipe la plus expérimentée de notre groupe. On va jouer avec nos armes et s'appuyer sur le public de Korhogo qui a toujours répondu présent;