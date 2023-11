Maroc: SC Casablanca / JKT Queens - Bataille pour un ticket en demi-finale

Le Sporting club Casablanca et JKT Queens se livreront une bataille épique samedi 11 novembre au stade Laurent Pokou de San Pedro à 20h GMT pour le compte du troisième et dernier match dans la poule A.

Trois équipes sont en position de se qualifier dans ce groupe. Athlético Football club d'Abidjan, JKT Queens et le Sporting club Casablanca.

Déjà qualifiées les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud (6 points) joueront au même moment au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhoho, contre l'hôte ivoirien, Athlético Football club d'Abidjan (1 point).

Avec trois points au compteur après sa victoire sur les Abidjanaises,, les Tanzaniennes ne doivent pas perdre contre les Marocaines dans le choc entre l'Afrique de l'Est et Afrique du Nord.

Certes c'est la première confrontation entre JKT Queens et le Sporting club Casablanca en Ligue des Champions Féminine, mais les clubs de ces deux zones ont eu à se mesurer à deux reprises.

En 2021, les Kenyanes de Vihiga Queens avaient terrassé 2-0 l'AS Far en 2021, avant que ces dernières ne prennent leur revanche en phase de groupe, sur les Tanzaniennes de Simba Queens en 2022. Les deux zones sont donc à une victoire chacune et ce match du samedi 11 novembre sera déterminant.

Entendu...

Mehdi El Quichouri , entraîneur du Sporting club Casablanca

"On a dû batailler dur lors des deux premiers matches, ça n'a pas été facile. L'état d'esprit est bon, on continue de se préparer. Il faut beaucoup de détermination, on n'a pas le choix, il faut gagner pour se qualifier. Il faut beaucoup de rigueur, un esprit et du mental. Il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Il faut gagner pour se qualifier".

Esther F. Chabruma , entraîneure JKT Queens

"Nous savons que le match sera difficile, nous nous sommes préparées en conséquence. Nous voulons les trois points, mais un point fera notre affaire en vue de la qualification. Tout le monde va bien, pas de blessées. C'est un honneur d'être ici et de jouer cette compétition, on va tout donner pour se qualifier. On ne va pas viser le nul, mais la victoire pour nous qualifier pour le dernier carré".