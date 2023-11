Congo-Kinshasa: Kamerhe demande aux leaders saoudiens d'user de leur influence auprès de l'Ouganda et du Rwanda pour que la paix revienne en RDC

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Economie Vital Kamerhe a demandé vendredi 10 novembre aux leaders saoudiens et aux chefs d'Etat africains, d'user de leur influence auprès de l'Ouganda et du Rwanda, pour que la paix revienne à l'Est de la RDC. Il a fait ce plaidoyer dans son discours prononcé le même vendredi, au sommet Arabie Saoudite-Afrique, organisé au Centre de conférence international du Roi Abdul Aziz à Riyad. Il représente le Chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, à ce sommet.

« C'est pourquoi je lance un appel pathétique à tous les chefs d'Etat africains présents à ce sommet et aux leaders saoudiens, d'user de leur influence auprès de l'Ouganda et du Rwanda, pour que la paix revienne à l'Est de la RDC et qu'ensemble nous fassions de la région des Grands lacs, non pas une partie de guerre mais un lieu de développement », a plaidé Vital Kamerhe.

« Car Dieu a doté cette partie d'Afrique des richesses innombrables. Les populations de Masisi et de Rutshuru seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à l'horizon. Dans cette guerre, ni le Rwanda ni l'Ouganda ni la RDC n'en sortira vainqueur. Nous ne compterons que les morts malheureusement. C'est ça qui fait reculer l'Afrique », a rappelé le ministre de l'Economie nationale

Faire taire les armes

Vital Kamerhe, représentant le Président Félix-Antoine Tshisekedi au sommet Arabie Saoudite-Afrique, a rappelé que l'Afrique ne peut plus continuer à être déstabilisée par des Africains.

« La vision du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est claire : prospérons ensemble, développons-nous ensemble, toutes les armes doivent se taire, spécialement dans mon pays la RDC où nous comptons déjà plus de 10 millions de morts depuis 1996. C'est à cette dernière condition que l'Afrique solidaire et dotée d'une vision concertée commune va réaliser son rendez-vous avec l'histoire et l'espérance », a conseillé Vital Kamerhe.

Appel à l'aide pour les déplacés

Le ministre de l'Economie a aussi lancé un appel à l'aide en faveur de plus de 6 millions déplacés qui sont sans assistance en République démocratique du Congo:

« Je ne saurai conclure ce propos sans revenir sur le drame qui frappe mon pays. Le 19 novembre de cette année commence la campagne électorale dans mon pays. Malheureusement, les populations du Nord-Kivu, plus principalement celles des territoires de Masisi et de Rutshuru ne sauront y prendre part, à cause de la guerre qui y sévit. Je m'adresse au prince héritier pour solliciter sa générosité en faveur 6 millions de déplacés internes de la RDC sans assistance, sans logements, exposés aux intempéries, pour que je parte d'ici avec un don du Gouvernement saoudien ».

Ce sommet a pour thème « Développement et prospérité : agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire ». Il vise à renforcer la coordination politique, à traiter les menaces sécuritaires régionales, à promouvoir la transformation économique grâce à la recherche et au développement local de nouvelles solutions énergétiques, ainsi qu'à renforcer la coopération en matière d'investissement.