Algérie: Le ministre des Relations extérieures du Nicaragua en visite officielle en Algérie à partir de dimanche

ALGER — Le ministre des Relations extérieures du Nicaragua, Denis Moncada Colindres, effectuera une visite officielle en Algérie, dimanche et lundi, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens traditionnels d'amitié et de solidarité entre l'Algérie et le Nicaragua, "constituera l'occasion de procéder à l'examen des moyens de dynamisation des relations bilatérales dans les divers domaines de coopération et d'échanges, tant sur le plan bilatéral que multilatéral", lit-on dans le communiqué.

Elle permettra, également, de passer en revue les questions d'actualité régionales et internationales d'intérêt commun, ajoute le texte.

L'Algérie et le Nicaragua ont établi des relations diplomatiques en septembre 1981 et partagent nombre de valeurs et idéaux qui guident leurs politiques étrangères respectives, tels le respect du droit international, l'attachement aux principes de la Charte des Nations unies, le respect de la souveraineté nationale et le soutien aux causes justes, à l'instar de la lutte des peuples de Palestine et du Sahara occidental pour leur liberté et leur autodétermination.