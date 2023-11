Gabon: Brice Clotaire Oligui Nguema s'entretient avec des hommes d'affaires saoudiens

- En marge de sa participation au sommet Arabie Saoudite - Afrique qui se tient à Ryad ce jour, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu hier en audience des délégations d'investisseurs saoudiens.

Il s'agit entre autres de la Société Sabic Group, de la Fédération des Chambres de Commerce d'Arabie Saoudite et du Fonds Saoudien d'Investissement Stratégique représentés par messieurs Abdulrahman Al Fageeh, Hassan Bin Mujib Al-Huwaizi et Sultan Al-Marshad respectivement Présidents et CEO desdites structures.

Ces échanges fructueux entre le Chef de l'Etat et ses hôtes ont été l'occasion pour les entrepreneurs saoudiens d'exprimer leur volonté d'investir au Gabon, et pour le Président de la Transition de présenter les secteurs prioritaires offrant des opportunités d'investissement, notamment les infrastructures routières, les hôpitaux, les écoles, le chemin de fer et le tourisme.

A l'issue de ces échanges, le Chef de l'Etat a indiqué à ses interlocuteurs l'importance du respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays en la matière afin de faciliter cette collaboration.