Gabon: Samson ELIBIGUI à l'IGIS, un acteur talentueux au service de l'industrie cinématographique gabonaise

Cette nomination lors du conseil des ministres du 8 novembre 2023 témoigne de la reconnaissance de ses compétences et de son engagement dans le domaine du cinéma. Samson ELIBIGUI a été nommé directeur général adjoint de l'Institut Gabonais de l'Image et du Son (IGIS). Une étape de plus franchie qui augure nul doute des lendemains prospères pour le 7ème art Gabonais.

Samson ELIBIGUI, acteur et comédien de renom, a su se démarquer par son talent et sa passion pour l'art cinématographique. Il a joué dans de nombreux métrages à succès, tels que "Le collier de Makoko", "La contre-attaque de MOUELET" ou encore "La plante sacrée". Son jeu d'acteur remarquable et sa capacité à donner vie à des personnages variés ont conquis le public et la critique.

Avant sa nomination à l'IGIS, Samson ELIBIGUI aura occupé le poste de directeur général de Tele Africa, une chaîne de télévision qui a joué un rôle essentiel dans la promotion du cinéma gabonais. Grâce à son leadership et à sa vision, de nombreux producteurs et réalisateurs ont pu bénéficier d'une plateforme pour présenter leurs films au public.

Son expérience dans le domaine de la télévision sera sans aucun doute un atout précieux dans ses nouvelles fonctions à l'IGIS. En tant que directeur général adjoint de l'IGIS, Samson ELIBIGUI aura pour mission de contribuer au développement de l'industrie cinématographique gabonaise.

Il aura la responsabilité d'encourager la production locale, de promouvoir les talents gabonais et de renforcer les partenariats avec d'autres institutions nationales et internationales du secteur.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière de Samson ELIBIGUI et une opportunité pour l'IGIS de bénéficier de son expertise et de sa passion pour le cinéma.

Sa présence au sein de l'institut promet de dynamiser l'industrie cinématographique gabonaise et de faire rayonner le talent des acteurs et réalisateurs locaux sur la scène internationale.

La nomination de Samson ELIBIGUI est un signal fort en faveur du développement culturel et artistique du Gabon. Les réalisations et les projets qu'il mettra en place pour soutenir l'industrie cinématographique gabonaise et faire briller le talent du pays seront scrutés et nul doute qu'il saura faire valoir sa passion pour faire briller le 7ème art du Gabon.