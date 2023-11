Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Novembre 2023

Ghana : Inter-Football- Décès du footballeur ghanéen Raphaël Dwamena lors d'un match en Albanie

Le monde du football est en deuil suite au décès tragique du talentueux joueur international ghanéen âgé de 28 ans, Raphaël Dwamena, samedi 11 Novembre 2023 au cours d'un match entre son club, le KS Egnatia Rrogozhinë, et le FK Partizani dans le championnat albanais, a-t-on appris ce dimanche 12 novembre 2023.La carrière prometteuse de Dwamena a toujours été entachée par des problèmes de santé, en particulier un problème cardiaque. (Source: alibreville.com)

Cote d'Ivoire : Marchandises dangereuses- Les portuaires d'Afrique forment leurs agents pour une meilleure gestion

Une vingtaine d'acteurs portuaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont pris part, du 6 au 10 novembre 2023, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la Mer (Arstm), à un séminaire de formation sur la gestion des marchandises dangereuses dans les ports. C'est une initiative de l'Institut de sécurité maritime interrégional, avec l'appui financier du Ministère Allemand des Affaires Etrangères. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs portuaires des Etats du Golfe de Guinée, afin de leurs donner les outils nécessaires pour faire face à la dangerosité des marchandises dangereuses dans les ports. Les participants sont essentiellement, des Officiers de port et personnel en charge de la gestion des marchandises dangereuses originaires des ports et administrations d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. (Source : Fratmat.info)

%

Niger : Maltraitance- Persistance des pratiques esclavagistes malgré l'opposition de la loi

Au Niger, l'esclavage persiste sous plusieurs formes dans diverses localités du pays, malgré les multiples instruments juridiques mis en place pour l'éradiquer. On distingue généralement trois (3) grandes formes de l'esclavage, à savoir : l'esclavage traditionnel, l'esclavage idéologique et la pratique de la Wahaya. A ce 21ème siècle encore, l'esclavage traditionnel, caractérisé par des épreuves physiques, est toujours en cours dans certaines contrées, notamment les communautés nomades ayant une organisation sociale de type traditionnel et où l'autorité de l'Etat est peu présente, selon des témoignages concordants des spécialistes de droit et des organisations anti-esclavagistes.L'une des formes persistantes de cette exploitation d'Homme par l'Homme est celle que les spécialistes appellent l'esclavage traditionnel.( Source :aniamey.com)

Gabon : La Transition gabonaise - Au menu de l'entretien entre Oligui Nguema et Macky Sall

Le président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu samedi 11 novembre 2023 à Riyad avec son homologue sénégalais Macky Sall, sur la Transition gabonaise, rapporte un communiqué de la présidence parvenu à l'Agp.« Les deux personnalités ont évoqué la mise en place du CTRI et ses objectifs. Le président de la République a reçu de son homologue des orientations en vue de mener à bien la Transition entamée au Gabon depuis le 30 août dernier », indique le communiqué. Au-delà de la Transition gabonaise, les deux chefs d'État ont également abordé les liens de coopération et d'amitié qui lient Libreville et Dakar. Des liens qu'ils entendent hisser à un niveau supérieur. L'entretien entre les personnalités a eu lieu après avoir pris part au sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s'est tenu le vendredi 10 novembre à Riyad. Il est le signe des relations excellentes et historiques entre le Gabon et le Sénégal, depuis plusieurs années. (Source : Agp)

Burkina Faso : Yatenga- Des terroristes anéantis après avoir donné un ultimatum aux habitants

Des terroristes ont donné hier samedi, 72h aux habitants de Nango et de Yarcé, près de Ouahigouya pour déguerpir. Quelques heures plus tard, ils ont été anéantis dans une opération menée de main de maître par l'armée de l'air.Dans la soirée du 11 novembre 2023, une bande de criminels ont troublé la quiétude des populations des villages de Nango et de Yarcé dans le Yatenga, en les menaçant de vider les lieux sous 72h. Dans la matinée du 12 novembre 2023, ils se rendent auprès de leur chef sous un arbre pour prendre certainement des ordres. Nombreux sont tués sur le coup pendant que d'autres courent dans tous les sens. Puis les hélicoptères de combat bombardent soigneusement la zone. Des fuyards cachés sous un arbre sont découverts et tués. Après une brève pause, des assassins se ruent sur leurs montures. Peine perdue. Ils sont neutralisés. Enfin les troupes au sol vont mettre pied sur la base, récupérer la logistique et anéantir complètement ce nid de criminels. (Source : Aib)

Centrafrique : Inondations - Des maisons détruites et autres dégâts matériels à Bangui

En Centrafrique, les pluies diluviennes de ces dernières semaines ne sont pas sans conséquences à Bangui. D'importantes pertes matérielles sont enregistrées dans les quartiers riverains. La rivière Oubangui a quitté son lit et plusieurs quartiers sont inondés. C'est le cas de M'poko Bac, dans le IXe arrondissement de la capitale, particulièrement touchée par la montée des eaux.(Source : abangui.com)

Sénégal : Qualifications africaines de la Coupe du monde FIFA 2026- La Rts sur l'obtention des droits de diffusion

La Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), diffuseur public, est heureuse d'annoncer l'obtention des droits de diffusion sur tous les supports (Télévision - Radio - Digital) des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, suite à un accord conclu avec la société Marketing & Media Solutions. Le communiqué officiel établit que la RTS a acquis les droits exclusifs pour diffuser le tirage au sort, ainsi que les droits d'exploitation digitale, sur les réseaux sociaux et à la radio. La RTS s'engage à diffuser en direct tous les matches ainsi que des résumés. Les extraits des matches auront une durée illimitée, et la diffusion sera strictement limitée au territoire du Sénégal pour une distribution gratuite uniquement. La direction de la RTS souligne son engagement envers cette restriction, que ce soit à la télévision, sur son site internet, son application ou sur les réseaux sociaux. (Source : adakar.com)

Mali : Kidal - L'armée annonce une percée significative

Lancée il y a quelques jours, l'opération stratégique des FAMa visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal, a enregistré le dimanche 12 novembre 2023 des avancées très significatives. La conjugaison des forces terrestres, aériennes des FAMa a complétement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes. Les opérations FAMa continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement. (Source : abamako.com)

Togo : Internet - Le câble Equiano est opérationnel et en exploitation

Le câble sous-marin de fibre optique Equiano, est opérationnel depuis plusieurs mois et en exploitation. L'annonce a été faite il y a quelques jours par le directeur pays de CSquared Togo, la joint-venture créée par le gouvernement et la société d'infrastructures de télécommunications CSquared.« Le câble est opérationnel depuis août 2023, et en exploitation. Nous avons des fournisseurs d'accès et des opérateurs mobiles qui sont déjà connectés à ce câble et qui, à travers ce câble, offrent des services internet aux citoyens togolais », a indiqué Eudes Gbessi.Doté d'une bande passante 20 fois supérieure à celle de toute autre infrastructure du genre dans la sous-région, ce câble porté par Google doit non seulement booster la pénétration d'internet au Togo, favorisant indirectement la création de milliers d'emplois, mais aussi desservir d'autres pays sur le continent. (Source : alome.com)