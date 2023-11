Tunisie: Les couleurs fashion de la saison hivernale

Porter des couleurs gaies, un peu flashy, c'est possible pendant l'hiver!

La tendance des couleurs claires et même fluo... à porter durant la saison automnale et hivernale est devenue, depuis quelques années, très adaptée par les créateurs de mode... remarquée dans les défilés de mode et sur les podiums, sur les mannequins dans les boutiques et magasins de prêt-à-porter, les modeuses et les fashionistas sur les réseaux sociaux...

On a remplacé les couleurs sombres et classiques tel que le noir, le marron... par des couleurs plutôt estivales, tel que le blanc, le beige clair... afin de donner un peu de pep's à son look et apporter un peu de lumière et d'éclat à son teint et à sa tenue surtout lors des jours gris ou pluvieux.

Dans ce numéro, on vous dévoile les dernières tendances en matière de couleurs à oser pendant l'hiver, comment les porter et les associer avec d'autres nuances de couleurs pour rester toujours dans l'actualité et avoir un look classe et branché.

Le rouge est la couleur star de cette saison. Qu'on la porte en tenue avec une pièce maîtresse, en accessoire ou même en maquillage, tel un rouge à lèvres, elle apportera beaucoup de punch à notre style.

Celles qui veulent se démarquer peuvent essayer des bottines ou carrément des bottes montantes en rouge vif ou cerise, tout en le matchant avec une autre couleur plus neutre pour créer un effet harmonieux.

On porte un pull over loose avec un blazer et un pantalon palazzo large, et pour un petit rappel à la couleur maîtresse on peut y ajouter des escarpins à talons en rouge foncé ou un sac à main en rouge.

Attention aux mélanges des couleurs qui devrait se faire avec subtilité, goût et délicatesse afin d'éviter les fashion faux pas et tomber dans la vulgarité.

Le rouge s'associe parfaitement avec la couleur rose!

Eh oui, on l'a déjà vu sur les mannequins et dans les hall et dressings des professionnelles de la mode dans un sublime mélange de pièces et couleurs assorties et ultra tendance.

Le vert olive , le vert clair seront également sur le devant de la scène de la mode en ce moment, surtout si on l'associe avec le blanc sale ou le beige et ses dérivés (beige clair, beige foncé, kaki, chocolat...).

On associe des mocassins en blanc cassé ou salé avec un pantalon, un chemisier et un sac de la même couleur.

Quant au manteau, on le choisit en style trench en vert olive avec de gros boutons, sinon un manteau long et over size en vert fera aussi l'affaire et nous permettra ainsi d'avoir un look chic.

Côté accessoires, on mise sur la couleur dorée,. toujours tendance et qui s'associe bien avec les nuances des couleurs de terre, beige marron... pour apporter une touche d'élégance au look, sinon la couleur argent, ultra à la mode, est à porter aussi cette saison sans modération.

On choisit des boucles d'oreilles de grand format et un collier du même format pour un joli port de tête.

Le gris clair pourrait quant à lui être mixé avec le blanc, le rose poudré, ou en style monochrome soit en choisissant des pièces qui se rapprochent parfaitement en nuance de la couleur, sinon en dégradation de la couleur grise.

Idem pour les sacs, cette saison, les grands sacs sont très à la mode, on les adopte pour accompagner nos tenues du jour et on choisit leur couleur en fonction de notre tenue.

On privilégie de la sorte les sacs en beige, kaki, gris, bleu clair et rose bébé.

La même tendance des couleurs «de la terre» s'applique aussi sur les crinières et les chevelures.

On peut se teindre les cheveux en chocolat, en marron glacé ou même en silver pour les plus audacieuses qui veulent avoir un look original.

Pour celles qui aiment les imprimés et les pièces à motif, elles peuvent miser sur le pied de poule(association de la couleur blanche et noire), dans une même pièce, sinon un beau mixage de tenue en noir et blanc, tel un tailleur en noir, un pull ou body, et sac en blanc ou inversement.

On peut toujours retrouver des modèles de pièces tendance à chiner dans les magasins de seconde main pour un prix réduit et très modéré sans dépenser une grande fortune pour avoir un look à la mode.

L'association de couleurs tendance demande tout de même des efforts et un goût raffiné pour réussir ce mélange et avoir un look parfait, sinon, pour celles qui veulent éviter les fashion faux pas, elles peuvent opter pour le look monochrome.

Elégance assurée à cent pour cent!

A profiter de ces couleurs gaies durant toute la saison en essayant de les associer à chaque fois avec d'autres couleurs qui vont avec pour un look vestimentaire stylé!