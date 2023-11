Angola: Le ministre d'État Adão de Almeida souligne les progrès en matière de santé

Saurimo — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a souligné, ce samedi, à Saurimo, Lunda Sul, l'amélioration des infrastructures sanitaires et l'augmentation du nombre des professionnels du secteur de la santé comme des gains résultant de la liberté.

Le dirigeant, qui s'exprimait lors de la cérémonie centrale du 48ème anniversaire de l'indépendance nationale, a déclaré que, grâce à l'amélioration des conditions de logement et de santé, le pays avait enregistré une augmentation de l'espérance de vie moyenne et de l'accès aux soins primaires, ainsi que la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Il a fait savoir que le Service National de Santé dispose actuellement de 3 325 unités sanitaires, totalisant actuellement 13 808 lits, contre les 13 426 enregistrés jusqu'en 2017.

Adão de Almeida a souligné l'admission, au cours des cinq dernières années, de 41.903 professionnels de santé et la construction d'hôpitaux généraux à Caxito, Saurimo, Bié, Cabinda, entre autres centres de santé, ainsi que l'ouverture prochaine d'hôpitaux à Sumbe, Ondjiva, Ndalatando, Viana, Cacuaco, Pedalé et Luau.

Pour le ministre, il est nécessaire de continuer à investir dans l'amélioration des infrastructures sociales, pour le développement harmonieux du territoire national, ainsi que pour rendre l'économie de plus en plus compétitive, à travers la construction et la reconstruction de routes pour la connectivité des différentes régions.

Il a ainsi cité les travaux en cours sur plusieurs routes nationales, au nord et à l'est du pays, notamment la réhabilitation des routes nationales EN 230, Malanje/Saurimo, Saurimo/Dala, des liaisons Lucapa/Saurimo, Luau/Marco 25/Cazombo, Sanza Pombo /Mbuengas, Lucossa/Mbalapala/Nóqui, Nzeto/Soyo, ainsi que 255 kilomètres de l'EN 100, à Cabinda.

Le responsable a également souligné l'inauguration, vendredi, à l'occasion des célébrations du 48ème anniversaire de l'indépendance nationale, de l'aéroport international Dr António Agostinho Neto.

Il a déclaré que la dimension, la qualité et l'importance stratégique de cette infrastructure pour le pays constituent une preuve de la capacité de faire de l'engagement patriotique une source d'inspiration pour continuer à construire un nouvel Angola.

Énergie

Dans ce chapitre, le gouvernant a indiqué que le pays apporte sa contribution, en investissant dans une matrice énergétique, qui est actuellement composée à 63,6 pour cent d'énergie respectueuse de l'environnement, totalisant 6.283 mégawatts.

Il a réaffirmé l'engagement à investir davantage dans la construction de lignes de transport, pour l'interconnexion complète du système électrique national, en mettant l'accent sur les lignes de transport Malanje/Xá Muteba/Saurimo et Dundo/Lucapa/Saurimo.

Il a expliqué que l'est du pays disposerait de plus d'énergie propre, avec l'achèvement des parcs solaires de Saurimo, Lucapa et Luena, déjà en construction, ainsi que les projets d'électrification des autres chefs-lieux municipaux et communaux des provinces de Lunda Sul, Lunda Norte et Moxico.

Le dépôt de gerbes sur le buste d'António Agostinho Neto et l'inauguration de diverses infrastructures ont marqué les célébrations du 48ème anniversaire de l'indépendance nationale.