Angola: Le Président cubain félicite João Lourenço à l'occasion de la Fête de l'Indépendance nationale

Luanda — Le Président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a félicité le Président João Lourenço, à l'occasion du 48ème anniversaire de l'Indépendance nationale.

"Je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations, en même temps que je réaffirme ma détermination à continuer à renforcer les relations historiques d'amitié, de solidarité et de coopération entre nos peuples et nos gouvernements", a écrit Miguel Díaz-Canel dans un message adressé au Chef de l'État cubain.

D'autre part, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a également félicité son homologue angolais, Téte António, pour le 11 Novembre, date de l'Indépendance nationale.

"A l'occasion de la célébration nationale de la République d'Angola, je vous félicite et réitère mon désir de continuer à renforcer les relations historiques d'amitié, de solidarité et de coopération qui distinguent les liens entre nos deux nations", dit-il dans le message.

Cuba et l'Angola entretiennent actuellement des relations de coopération dans plusieurs domaines.

En plus des plus de 54 accords bilatéraux existants entre les deux pays, il convient également de souligner la récente signature de trois accords plus importants, à savoir le Mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme, de la réglementation des médicaments et de la promotion des investissements entre les Zones spéciales économiques de Luanda-Bengo et Mariel.