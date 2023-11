Tunisie: Inséré dans la liste des médicaments remboursés par la CNAM - Le Dapagliflozine pour le traitement du diabète de type 2

La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) a décidé d'insérer le Dapagliflozine, recommandé pour le traitement du diabète de type 2, dans la liste des médicaments pris en charge totalement par la caisse selon le régime de remboursement des frais des soins, a annoncé hier à Sfax, l'association tunisienne d'endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, à l'occasion de la 4e journée thématique de diabétologie organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète qui coincide avec le 14 novembre de chaque année.

Le président de l'association tunisienne d'endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, Kousay El Euchi, a indiqué dans une déclaration aux médias que les médecins peuvent à partir de cette semaine prescrire ce médicament, selon le régime de remboursement des soins par la Cnam en optant pour la méthode de l'accord préalable.

Il a précisé que ce médicament, connu pour son efficacité dans le traitement du diabète, sera entièrement couvert par la Cnam qui a accepté de rembourser la totalité de son prix.

«Le Dapagliflozine se caractérise par la régulation du taux de glycémie dans le sang et joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires, surtout pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale» a-t-il ajouté.

De son côté, la cheffe de service cardiovasculaire au CHU Hédi Chaker à Sfax Leila Abid Ettriqi a signalé que le Dapagliflozine est un nouveau médicament dont l'efficacité a été prouvée dans la réduction des maladies cardiovasculaires chez les diabétiques et la baisse de taux de mortalité.

Selon les statistiques, un Tunisien sur 5 souffre de diabète, abstraction faite des personnes qui ignorent leur maladie et un tiers des Tunisiens sont atteints de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle qui sont à l'origine de plusieurs cas de décès en Tunisie et dans le monde.

A noter qu'un grand nombre de médecins spécialistes et de chercheurs de Tunisie et de France ont participé à ces 4e journées thématiques le diabétologie.

Des interventions et des conférences ont été présentées à cette occasion portant sur plusieurs thèmes dont notamment « le diabète avant 45 ans: phénotyper pour bien traiter», «tabagisme et diabète» et «gestion du risque résiduel cardiovasculaire chez le diabétique de type 2».