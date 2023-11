Tunisie: ST - Viser la passe de trois

Les Bardolais sont de retour sur le devant de la scène et comptent y rester.

Ça passe forcément par une victoire, à la réception de l'USBG, dès aujourd'hui.

Depuis sa défaite face au tenant au Hedi-Ennaifer, le Stade Tunisien a livré deux prestations analogues, ponctuées par deux succès, face à respectivement la lanterne rouge, Soliman (au Bardo) et les Béjaois, piégés au Boujemaa Kmiti.

La synthèse de ce sursaut est que le ST occupe désormais la 3e marche du podium et colle même aux basques du tenant, alors que le leader est à quatre encablures des Bardolais.

Aujourd'hui donc, le onze à Hamadi Daou s'apprête à croiser l'US Ben Guerdane, un onze qui a certes tenu en échec l'Etoile Sportive du Sahel récemment mais qui ne gagne plus depuis sa courte victoire à Soliman.

Quant aux Stadistes, portés par ce savant mélange entre jeunes et tauliers, la réussite actuelle n'est nullement due au hasard mais découle de ce brassage réussi, cette complicité entre les Maher Hannachi, Ghazi Ayadi, Sanad Khemissi, Bilel Mejri et l'international Haïthem Jouini.

Expérience et profondeur du banc

Avec donc des joueurs talentueux, d'autres confirmés et rompus au haut niveau, le Stade Tunisien peut viser plus haut et briguer le play-off, ambition légitime pour une équipe qui peut aussi compter sur des éléments qui confirment de ronde en ronde, à l'instar du gardien Sami Hlel, ainsi que Hamza Ben Abda, Nidhal Laifi, Dominique Mendy et Hamza Khadhraoui.

%

Idem pour les alternatives aussi avec une profondeur du banc que pourraient lui envier plus d'un onze.

Et il y a de quoi avec les dispositions des Atef Dkhili, Khalfa, Bousnina, Ouji, Ben Hamida et autre Bousnina.

Aujourd'hui donc, quelques saisons après l'avoir éteinte, le Stade Tunisien rallumerait la lumière au Bardo et semble en position très favorable pour bousculer la hiérarchie en Ligue 1.

Bref, après des années de galère, de tâtonnements, de doutes et de désillusions, les Bardolais sont de retour sur le devant de la scène et comptent bel et bien y rester.

Ça passe par une victoire à la réception de l'USBG, dès aujourd'hui.