Congo-Kinshasa: Formation paramilitaire des étudiants - Muhindo Nzangi exhorte les futurs réservistes de l'armée à être assidus

Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU) Muhindo Nzangi a encouragé à l'assiduité, vendredi 10 novembre, les étudiants en formation paramilitaire à l'ISEA /Bengamisa dans la province de Tshopo.

Plus de six cents étudiants volontaires y sont internés depuis jeudi dernier. Ils sont venus de diverses institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kisangani et du Nord-Kivu.

Le ministre de l'ESU reste convaincu que cette première cohorte pilote des réservistes sera bien formé afin de pouvoir défendre valablement le pays au cas où ils seraient rappelés par l'armée.

« Aujourd'hui vous entrez dans l'histoire, vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme de vrais « mbila » (Ndlr militaire) », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter :

« Je voudrais vous dire que vous les premiers volontaires, les pionniers vous aurez beaucoup d'avantages ; ce que sur le site ici vous allez avoir la bonne formation et toute la formation. Vous aurez des drones, vous aurez des armes, vous allez tirer. Vous allez faire des exercices physiques très complexes, on va vous apprendre la tactique militaire, on va vous apprendre les tirs, les GP, vous allez tirer avec les AK 47, on va tout vous apprendre ».

Muhindo Nzangi leur a rappelé aussi l'objectif de cette initiative :

« Le Président de la République Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous qu'on puisse pouvoir défendre notre pays. On ne pourra pas le défendre sans être formé et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année que nous puissions commencer par la première cohorte ».