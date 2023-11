Angola: L'indépendance est la réalisation du rêve de liberté et d'unité nationale - Adão de Almeida

Saurimo — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a déclaré samedi, à Saurimo, province de Lunda Sul, que l'indépendance nationale, obtenue le 11 novembre 1975, constitue la réalisation du rêve de liberté, espoir, unité nationale, progrès et justice sociale pour tous les Angolais.

Intervenant lors de l'événement central du 48ème anniversaire de l'indépendance nationale, célébré aujourd'hui sous la devise "Unis pour le développement de l'Angola", le ministre a déclaré que cette date exalte l'histoire et le long chemin que "tous doivent parcourir ensemble et saluer les pages d'or qui enregistrent, pour toujours et à jamais, la bravoure et la résistance des ancêtres ».

Il a toutefois souligné la lutte de libération nationale menée, à partir de 1961, contre le colonisateur portugais et la condition humiliante dans laquelle les Angolais étaient soumis par le pouvoir colonial.

Des noms tels que Ngola Kiluange, Njinga Mbandi, Ekuikui II, Mandume, Mutu-Ya-Kevela, entre autres, ont été évoqués en référence à des batailles antérieures pour la dignité de leur peuple.

Adão de Almeida a souligné que l'indépendance nationale était un moyen important pour se libérer de l'oppression, avoir la dignité, être maître des destinées et construire un Angola prospère, pour tous ses enfants, capable de promouvoir le progrès et le bien-être social de son peuple.

Le ministre a cité un passage du Président Agostinho Neto, évoqué lors de la proclamation de l'indépendance de l'Angola, selon lequel l'objectif était de construire une société juste et un homme nouveau ».

Il a cependant souligné que, malheureusement, les années qui ont suivi l'indépendance n'ont pas permis de réaliser les rêves générés par celle-ci, en raison du climat d'instabilité provoqué par une guerre qui a duré près de trois décennies, qui a mutilé physiquement et mentalement de nombreux concitoyens et a détruit les infrastructures insuffisantes dont disposait le pays, empêchant ainsi la construction de la nation.

« Le pays que nous construisons pour les générations actuelles et futures est également une patrie solidaire, qui ne laisse personne de côté, qui promeut et valorise le rôle des femmes et est capable d'assurer l'inclusion et le bien-être des plus vulnérables », a-t-il assuré.

Selon Adão de Almeida, pour honorer les précurseurs de l'indépendance, nous devons continuer à construire une société de valeurs et de principes, où le bien commun est au-dessus des intérêts des individus, qui protège le patrimoine public, respecte les pouvoirs démocratiquement institués, promeut la bonne gestion des affaires publiques et lutte contre la corruption.

Il a déclaré que consolider l'unité nationale et avoir une patrie unique et indivisible, de Cabinda à Cunene et de la mer à l'Est, est un défi primordial qui doit mériter l'engagement de tous.

Dans une autre partie de son intervention, le ministre a évoqué les scénarios de conflits dans diverses parties du monde, ainsi que les problèmes liés au réchauffement climatique.

C'est pour cette raison, a-t-il dit, qu'il est nécessaire de se préparer aux chocs extérieurs auxquels sont soumis tous les pays. Les générations actuelles pourraient être témoins de l'émergence d'un nouvel ordre mondial, dans un contexte marqué par des tendances à affirmer une guerre commerciale entre grandes puissances, ce qui pourrait générer une démondialisation du commerce international, l'adoption de mesures, un protectionnisme économique et étatique.

L'événement a rassemblé, entre autres personnalités, le gouverneur de Lunda Sul, Daniel Neto, les ministres de l'Administration du Territoire, de la Défense nationale, de la Culture et du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, ainsi que de l'Enseignement supérieur, des Sciences, Technologie et Innovation.

Le secrétaire d'État à l'Intérieur, des représentants des partis politiques disposant de sièges parlementaires, des autorités ecclésiastiques et traditionnelles et des membres de l'ordre et de la défense.

Le dépôt d'une gerbe de fleurs sur le buste du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, et l'inauguration de plusieurs infrastructures ont également marqué les célébrations du 48ème anniversaire de l'indépendance nationale dans cette province.