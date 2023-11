Afrique: L'Angola réitère son soutien au processus de pacification en Afrique

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a réaffirmé dimanche que l'Angola continuera à jouer son rôle important dans le processus de pacification en Afrique, en particulier dans les régions des Grands Lacs, de la SADC, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et du Golfe. Guinée.

Dans un message prononcé à l'occasion de la Journée du diplomate angolais, Téte António a réitéré l'engagement de l'Angola en faveur d'une politique de diplomatie de paix, à travers un mécanisme de prévention et de résolution des conflits, un dialogue permanent et la promotion de la coopération bilatérale avec les pays voisins, basée sur les principes d'égalité, de réciprocité avantages et respect de la souveraineté.

"L'Angola continuera à développer sa politique étrangère basée sur les principes de respect et d'égalité entre les États, de résolution pacifique des conflits, de coopération entre les peuples, de progrès et de justice sociale", peut-on lire dans le message.

Selon le chef de la diplomatie angolaise, l'Angola continuera également à mettre en œuvre la stratégie visant à promouvoir son insertion compétitive dans le contexte international et à tirer le meilleur parti de la coopération internationale, afin d'élever toujours le niveau de la qualité de vie du peuple angolais.

%

Le ministre Téte António a réaffirmé que le Gouvernement angolais mène une diplomatie visant à attirer des investissements privés étrangers qui contribuent au processus de diversification de l'économie nationale, à laquelle il encourage tous les diplomates à contribuer de manière efficace.

Selon lui, l'Angola continue sur le chemin de la consolidation de la démocratie et de la croissance économique, conditions essentielles pour résoudre les problèmes les plus urgents de la population et qui font du pays une référence internationale.

Téte António a profité de l'occasion pour saluer les personnalités qui se sont distinguées par leur service avec un esprit de mission et ont fait preuve d'abnégation pour que l'Angola puisse conquérir la paix, l'unité et la stabilité.

Il a ajouté que MIREX poursuivra les réformes en cours, visant, entre autres actions, une diplomatie plus active et affirmée, le programme de formation et de rajeunissement du personnel.