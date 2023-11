Afrique: Résilience climatique

Winny Dogbatsè, le maire de Kloto 1, est à la tête de la Convention des maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA) depuis un an.

La population urbaine en Afrique atteindra 1,26 milliards en 2050.

Les villes africaines doivent répondre à ces défis afin de pouvoir donner un avenir durable à leurs citoyens. La priorité est le climat.

C'est dans ce contexte que la Commission européenne a lancé la Convention des maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA) il y a près de 10 ans.

Cette initiative vise à aider les villes à faire face aux défis climatiques en augmentant leur capacité de planification et en leur fournissant une plateforme où elles peuvent partager leur savoir et leurs bonnes pratiques.

La CoM SSA s'est inspirée du succès de la Convention des maires Europe (CoM Europe) qui réunit plus de 10 000 communes dans la lutte contre le changement climatique.

La CoM SSA est un accélérateur important de l'action climatique locale en Afrique avec l'engagement politique de plus de 250 gouvernements locaux. Cette plateforme soutient les efforts des collectivités pour passer de la planification à la mise en oeuvre et se focalise notamment sur le déblocage des financements climatiques au niveau local.

La CoM SSA contribue également à renforcer le partenariat Afrique-UE et soutient l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

'Les défis sont énormes. Il faut arriver à faire adhérer toutes les communes togolaises à la Convention. Cela nous permettra d'obtenir plus de ressources', a indiqué M. Dogbatsè.

Sur les 117 communes que compte le Togo, 80 ont déjà adhéré à la Convention.