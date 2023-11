Algérie: Université - Lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat

ALGER — Une campagne nationale de sensibilisation sur l'entrepreneuriat a été lancée, dimanche, au profit d'un million d'étudiants universitaires à travers les établissements du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Présidant le coup d'envoi de cette campagne prévue jusqu'au 19 novembre en cours et donné à partir de la Maison de l'intelligence artificielle à l'Université d'Alger 1 Benyoucef Benkhedda, le recteur de l'Université, Fares Mokhtari et la secrétaire générale du ministère de l'Economie de la connaissance, des Startup et des Micro-entreprises, Nassima Rehab ont affirmé que cet évènement coïncidant avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme annuel 2023-2024 visant à accompagner les étudiants universitaires dans leurs projets de fin d'étude afin de créer des startup et des micro-entreprises après l'obtention du label".

M.Mokhtari a précisé que l'organisation de cette campagne vise à "diffuser la culture de l'entrepreneuriat en milieu universitaire à travers l'explication des mécanismes et des différentes procédures à suivre par l'étudiant pour créer sa propre startup ou micro-entreprise et partant, créer des postes d'emploi et passer de diplômé universitaire chercheur d'emploi à propriétaire d'entreprise".

Pour sa part, Mme Rehab a indiqué que les étudiants "recevront durant cette campagne des explications sur les étapes de création des startup ou des micro-entreprises, les modalités d'obtention du label, du registre de commerce et de cotisation aux caisses d'assurance et les facilitations accordées par les dispositifs d'aide et de financement, en sus de conférences sur l'étude de faisabilité des microprojets, la propriété intellectuelle et la valorisation des résultats de recherche".