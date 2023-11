Afrique: AS Far - AS Mandé - Gare au faux pas

L'AS Far Rabat du Maroc joue un match décisif dimanche 12 novembre au stade Laurent Pokou de San Pedro, contre l'AS Mandé, à 20h GMT.

En conférence de presse d'avant match samedi 11 novembre, les deux entraîneurs et leurs joueuses ont tous montré leur détermination à gagner cette rencontre afin de poursuivre l'aventure. Moustapha Traoré, l'entraîneur de l'AS Mandé a été clair: " Le match contre l'équipe marocaine, nous allons l'aborder comme les deux premiers matchs. Nous voulons l'avantage pour nous qualifier. L'AS Far fut championne l'année dernière ,mais nous aurons notre mot à dire. Nous avons analysé leur match, elles veulent se qualifier pour les demi-finales, on va tout faire pour sortir premier du groupe".

De son côté, Mohamed Amine Alioua, entraîneur de l'AS Far Rabat, loin de s'emballer, pense que ses joueuses vont être réalistes devant les buts face à l'AS Mandé, et surtout se qualifier. "On est prêt sur l'état mental, on sait que tous les matches sont une finale, si on gagne, on va continuer l'aventure, on est conscient de cela. On a raté un paquet d'occasions lors du dernier, il faut qu'on soit réaliste devant les buts. Les joueuses ont su que c'est un point à rectifier et elles le feront lors du prochain match", fait savoir Mohamed Amine Alioua. Il ajoute: " Sincèrement, pas une pression pour nous, mais une motivation pour les autres équipes. C'est vrai qu'on est le champion en titre mais ce n'est pas un acquis, on doit se battre à chaque match. Tout va se jouer sur la.pelouse".

L'AS Far qui vise le doublé devra se méfier de l'AS Mandé qui rêve de disputer la première demi-finale de son histoire en Ligue des champions féminine de la Caf.

Entendu...

Oumou Coulibaly ,joueuse AS Mandé

"Demain, nous serons prêtes, si Dieu le veut, on va se qualifier. Nous faisons de notre mieux, pour donner le meilleur. Chaque joueuse a sa place dans l'équipe, on joue ensemble et on ne se focalise pas sur une seule joueuse. Celles qui seront alignées, vont se battre pour gagner"

Najat Badri, joueuse AS Far

"Le groupe va bien, on espère que demain on sera au top niveau pour gagner le match. Onnest prête pour entamer avec de grandes ambitions, on est prête pour gagner le match, c'est notre objectif pour faire plaisir à nos supporters. On est consciente des occasions ratées mais on a gardé une force de caractère et la tête haute pour continuer l'aventure."