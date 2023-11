Afrique: Sporting club Casablanca, une qualification avec panache!

Sporting club Casablanca-JKT Queens: 4-1

Buts: Meryem Hajri 30e, Chaymaa Mourtaji 39e, N'Guessan Nadège Koffi 45e+5, Adjoa Silviane Kokora 58e, et Stumai Abdallah 57e pour JKT QueensLe Sporting club Casablanca a validé son ticket pour les demi-finales en venant à bout de JKT Queens sur le score de quatre buts à un (4-1), samedi 11 novembre au stade Laurent Pokou de San Pedro.Gagner pour voir le dernier carré de la Ligue des champions féminine 2023, les Marocaines du Sporting club Casablanca ont réussi à résoudre cette équation en inscrivant quatre buts dans la finale du groupe B.Le tournant du match est intervenu à 28e minute lorsque la joueuse de JKT, Happyness Hezron a commis une forte une faute sur Chaymaa Mourtaji en pleine surface de réparation. Après avoir consulté la VAR, l'arbitre Salima Mukansanga indique le penalty et exclut la fautive de JKT. Meryem Hajri n'hésite pas et transforme la sentence à la 30e minute.Très à l'aise, les Marocaines corsent l'addition par l'entremise de Chaymaa Mourtaji et N'Guessan Nadège Koffi avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Tanzaniennes réduisent l'écart par le biais de Stumai Abdallah, mais très en verve Adjoa Sylviane Kokora "tue" tout suspense en inscrivant un quatrième but dans la foulée.Le Sporting club Casablanca avec 4 points, termine deuxième du groupe B et verra les demi-finales pour la première fois de son histoire.Bruits de couloirs...Carton rouge à la 19, faute sur le numéro 9 marocain, double sentence, penalty transformé par le 15 à la 30e, N'Guessan Nadège Koffi 45e+5

Meryem Ajri, meilleure joueuse du match"Je suis heureuse de ce qu'on a réalisé ce soir. Je dedie cette distinction au roi du Maric, son Excellence Mohamed V et le président de la Fédération royale morcaine de football, à tout le peuple marocain. Nous sommes contentes de cette qualification".Esther Fred Chabruma, entraîneur de JKT Queens" Nous sommes heureuses quand même malgré ce résultat. Nous allons nous améliorer la prochaine fois.

Nous repartons avec beaucoup de leçons et nous allons nous améliorer la prochaine fois. Je félicite mes joueuses pour le jeu produit durant cette Ligue des champions féminine 2023, nous allons rentrer à la maison et nous préparer pour le championnat national et revenir la prochaine fois".Mehdi El Qaichouri, entraîneur du Sporting club Casablanca "On se sent très bien après cette qualification et quelle satisfaction avec de beaucoup et beaux buts, on est content. Je leur ai dit qu'à la mi-temps, je veux 2-0, elles ont fait mieux que ça en menant 3-0. Je suis fier d'elle. C'est un rêve pour nous, d'avoir terminé deuxièmes du championnat et d'arriver ici en nous qualifiant pour les demi-finales. Le scénario était mérité pour le carton rouge, on a su gérer et cela, c'est un fait de jeu."