Burkina Faso: Coupe du monde U17 Indonésie - France # Burkina Faso : 3-0

Le Burkina Faso a manqué son entame à la Coupe du monde des U17, hier dimanche 12 novembre 2023, en Indonésie. Au stade international de Jakarta, les Etalons cadets sont tombés devant leurs homologues français par le score de 3 buts à 0.

Les Etalons cadets n'ont pas pu déjouer les pronostics face aux Bleuets, hier au stade international de Jakarta. Ils ont perdu leur premier match de la Coupe du monde U17 Indonésie 2023 contre le favori du groupe, par le score de 3 buts à 0. Tous les buts ont été concédés à la deuxième période. D'abord à la 48e par Mathis Lambourde, ensuite sur pénalty par Joan Ticres à la 80e et enfin par Tidiane Gomis, 7 minutes après. Dans cette rencontre, les poulains de Brahima Traoré ont fait preuve de facilité dans tous les compartiments. Si le milieu a été quasiment existant, à la défense Lassina Traoré et Landry Yaméogo laissaient des espaces à l'attaque française. Quant à l'attaque, elle a manqué beaucoup de réalisme. Nonobstant, la logique de domination de leurs adversaires, Souleymane Alio, Apollinaire Bougma, Ousmane Camara ont obtenu d'énormes occasions de but qui auraient pu permettre d'avoir un autre résultat.

Mais, les occasions ont été toutes gaspillées soit, par un jeu trop personnel, soit par manque de conditions physiques. En guise d'exemples, Apollinaire Bougma dans la surface de réparation (23e) a raté complètement son tir en hésitant entre faire la passe et frapper directement dans les buts. Sur une bourde du portier français (26e), Chabane Camara à la réception a aussi manqué de près le cadre, en se précipitant pour tirer. Souleymane Alio sur une balle en profondeur à la 30e s'est fait devancer in-extrémiste par la défense française. Cependant, malgré un public acquis à leur cause Chabane Camara et ses camarades ont été dominé dans l'ensemble de la partie. D'entrée de jeu, ils ont passé les 20 premières minutes carrément inexistantes sur le terrain. Ce sont leurs adversaires qui avaient le contrôle du ballon.

Et n'eut été la fermeté du gardien de but, Isidore Traoré, Tidiane Gomis à la 14e mn et Mathis Lambourde 15e mn en face à face avec lui, allaient envoyer le ballon au fond des filets. A la 45e mn, il lui a fallu sortir de nouveau la claquette pour détourner la lourde frappe de Gomis en corner. La dernière action de cette période était en faveur des Etalons cadets. Au temps additionnel, Apollinaire Bougma a obtenu, une bonne occasion, mais trop attentiste, la défense est venue lui chiper le cuir. A la seconde période les Etalons cadets ne semblaient pas avoir reçu des consignes. Le collectif a fait place à l'individualité. Chacun essayant à chaque possession de balle d'en découdre tout seul. Un jeu qui n'avait aucun effet dangereux dans le jeu de leur adversaire. Mieux, ces deniers jouaient bloc bas et procédaient par des attaques placées pour monter. Et très vite ces Bleuets vont ouvrir le score sur une balle remis derrière la défense burkinabè. Les cadets burkinabè vont tenter de se révolter, pour refaire leur retard. Chose qu'ils ont failli réaliser avec Aboubacar Sidiki Camara. Ce dernier a obtenu, la balle de l'égalisation à une minute de son entré, mais s'est fait stopper irrégulièrement à l'entrée de la surface. Cette révolte burkinabè se verra anéantis par la décision de la VAR qui offre un pénalty à la 80e aux jeunes français. Le nouvel entrant, Ticress, en contre-pied inscrit ainsi le deuxième but. Les Etalons cadets vont subir la pression de leur adversaire jusqu'à commettre de nouveau, une faute dans la surface de réparation par Landry Yaméogo. Et (87e), Tidiane Gomis à son tour prend Isidore Traoré en contre-pied pour le 3e but. Les Etalons Cadets tombent ainsi sur le score de 3 buts à 0. Dans le second match du groupe E, les Etats-Unis ont disposé de la République de Corée par le score de 3 buts à 1. Les Etalons cadets disputeront leur deuxième match de poule contre les Etats-Unis au Jakarta International Stadium à 9h00 GMT et le 3e match contre la Corée du Sud à 12h00 GMT au Jalak Harupat Stadium.