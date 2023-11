Cote d'Ivoire: JNP 2023 - Les Comités locaux de concertation Etat-secteur privé ont fait le point

Les Comités Locaux de Concertation Etat / Secteur Privé (CLCES) ont dressé le bilan de leurs activités, au cours du 5ème et dernier atelier de la JNP 2023 le 7 novembre 2023, à la salle San Pedro du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, avec pour thème, " Bilan et perspectives du Cices.

À l'ouverture des travaux, la secrétaire exécutive du Comité de concertation Etat-Secteur privé, Mariam Fadiga Fofana, a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous les participants présents, puis rappelé le contexte de la création des comités locaux. "L'initiative de la mise en place des plateformes locales de dialogue public -privé, procède de la mise en oeuvre de la recommandation de la stratégie nationale de dialogue public-privé élaboré en 2017", a-t-elle évoqué avant de faire l'état des lieux des différentes collectivités locales mises en place par le Ccesp.

"Conformément au programme de déploiement, sont opérationnels à ce jour, les comités locaux de concertation Etat secteur de San-Pedro depuis le 19 décembre 2019, de Bouaké depuis le 15 décembre 2021, en attendant celui de Korhogo, en décembre 2023", a-t-elle révélé.

Le bilan des Clcesp

En termes de partages d'expériences, les plateformes de San-Pedro et Bouaké ont organisé de nombreux ateliers portant sur des thématiques inhérentes aux préoccupations du secteur privé. Il s'agit de l'élaboration du livre blanc, figurant au programme de la première édition des journées économiques de San -Pedro ; l'organisation en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire de la première édition des journées économiques de San-Pedro. Sans oublier les rencontres Business To Government ; ainsi que réflexions sur les tracasseries routières et anarchies constatées au sein des agences immobilières (Bouaké), pour ne citer que celles-là.

%

Concernant leurs difficultés, Bouaké a répertorié 412 préoccupations au nombre desquelles 333 ont été résolues, soit un taux de résolution de 81%.

A San-Pedro, les points relevés sont entre autres, la lenteur dans la réaction de certaines structures qui se réfèrent à leur siège à Abidjan, l'indisponibilité des recueils des données statistiques régionales; l'indisponibilité des services de la mairie de San-Pedro face à la problématique des taxes ODP.

La plateforme locale de Korhogo n'est pas encore opérationnelle, à cet effet, elle n'a pas encore mené d'activités. Toutefois, la représentante territoriale de Korhogo, Silué Fatoumata, a présenté des éléments d'installation et de prise de contact avec le CCESP.

Les perspectives envisagées

Pour ces trois plateformes locales de dialogue public-privé, le message est clair. Il s'agira d'élaborer un plan de travail 2024 du groupe de travail service et du groupe de travail industrie. Cela dans l'optique de rendre totalement opérationnelle la plateforme du secteur privé et inciter certains opérateurs à se réunir en groupements, lutter contre les tracasseries routières et aussi faciliter l'accès au crédit aux acteurs du secteur privé.