Ile Maurice: «Ek Do Teen», une chanson qui exprime un message de partage envers la population

Bigg Frankii, en collaboration avec YC Media LTD, a officiellement lancé son nouveau clip et sa chanson intitulés «Ek Do Teen» voulant dire 'un deux trois' en hindi.

Hier soir, la vidéo a été diffusée en direct sur la page YouTube de Bigg Frankii. L'artiste tient à exprimer sa gratitude envers toute l'équipe de production impliquée dans le lancement de ce clip, ainsi qu'à tous les sponsors ayant contribué à la réalisation de ce projet.

Bigg Frankii raconte que l'idée de cette chanson a émergé de DJ Tex, qui lui a envoyé une introduction de la mélodie. Cela a inspiré Bigg Frankii à travailler sur quelque chose d'intéressant avec cette introduction, aboutissant à la création de «Ek Do Teen».

Dans la chanson, Bigg Frankii souligne qu'il cherche à transmettre un message à la population. Il souhaite voir toutes les religions se réunir autour d'une chanson, créant ainsi une harmonie. Pour lui, l'unité de la population doit se faire en mouvement collectif, et non par des divisions mathématiques, dans le coeur et l'esprit des Mauriciens.

Il exprime sa joie d'avoir exploré la culture indienne, affirmant que la diversité culturelle à Maurice est une richesse à partager et à recevoir. Il est fier d'avoir concrétisé «Ek Do Teen» et de contribuer à cette richesse culturelle.

Nidhish Seeburrun, directeur marketing d'YC Media LTD, explique que l'équipe n'a eu qu'une semaine pour réaliser le clip. Malgré le défi, ils ont réussi à trouver un concept et à tourner le clip en une seule journée. Le concept indien du clip est clair, avec des scènes montrant Bigg Frankii dégustant des «pani puri» et préparant des «Jalebi».