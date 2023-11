Cote d'Ivoire: Orange Summer Challenge 2023 - 5 millions de francs remportés par le meilleur projet

La finale de la troisième édition d'Orange Summer Challenge 2023 s'est tenue le vendredi 10 novembre 2023 à l'auditorium Stéphane Richard, d'Orange village d'Abidjan-Cocody Riviéra Golf avec pour thème : « Artificial Intelligence of Things » .

Organisé pour la troisième fois en Côte d'Ivoire, le programme Orange Summer Challenge combine stage professionnel et compétition de projets innovants des étudiants de plusieurs spécialités. Pendant la finale, les jeunes étudiants ont défendu leurs projets lors d'un pitch face à un public averti. Grâce à une application de vote, le public a voté en direct lors de la cérémonie pour désigner l'équipe-projet gagnante de cette édition 2023. La victoire finale est revenue à Cocoa Shield qui a conquis les votants avec le projet visant à protéger les cacaoyers et faire face au défi posé par le Swollen Shoot et les cochenilles en assurant une détection de cette maladie dans les champs.

Ce projet utilise les dernières innovations technologiques en matière d'intelligence artificielle et Internet des objets pour protéger les cultures de cacao de manière efficace et durable. En tant que vainqueurs, ils ont reçu la somme de 5 millions de francs Cfa. L'équipe vainqueur ira défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire avec ce même programme lors de la compétition internationale. La deuxième place est revenue à FemInnocare qui est une solution répondant aux besoins de santé spécifiques des femmes souffrant de règles douloureuses et de l'endométriose. L'objectif, selon l'équipe de projet, c'est de pouvoir diagnostiquer l'endométriose le plus rapidement possible afin d'avoir une prise en charge tout aussi rapide.

Ils ont reçu la somme de 3 millions de francs Cfa. Quant à la troisième place, elle a été raflée par Oukalê by Prime Corporation. En effet, Oukalê est un robot doté d'outils technologiques et conçu pour répondre aux défis complexes et critiques posés par les effondrements et les catastrophes naturelles. Il combine les capacités avancées pour évaluer la conformité structurelle des bâtiments, explorer des zones dangereuses et garantir la sécurité des opérations de secours. Le projet Sissi Banan a terminé à la 4è place. Ce projet est bien plus qu'une simple lance à incendie. C'est une technologie révolutionnaire conçue pour éteindre les feux de manière autonome. Le dispositif allie le meilleur de l'IoT (Internet des objets, ndlr) et l'intelligence artificielle afin d'optimiser les temps de détections et le temps nécessaire pour procéder à une extinction. Le 3è et le 4è ont reçu chacun une somme de 1,5 million de francs Cfa.

Le directeur de la transformation digitale et des Médias, Habib Bamba et Latifa Diack, directrice générale adjointe en charge de l'orange digital centrer, ont indiqué que le projet Orange Summer Challenge est un stage pratique qui permet aux jeunes de sortir des solutions concrètes dans différents domaines.« Cette année, au niveau des pays participants, il s'organise une compétition et le vainqueur de ce jour reste en compétition avec les autres au niveau international. Mais le but est de développer des solutions concrètes qui ont un impact social et qui pourrait déboucher idéalement avec un projet d'entreprise concret», ont-ils déclaré.