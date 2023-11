Maroc: INDH - E-bike, le projet d'un jeune à Mohammedia pour promouvoir la mobilité durable

Mohammedia — S'assurer une activité génératrice de revenu, tout en offrant une alternative durable à la mobilité urbaine, tel a été le double objectif de Yassine El Mezyany, 37 ans, natif de Mohammedia.

L'ambition de ce jeune, salarié dans une vie antérieure, doublée du soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) lui ont permis de faire d'une pierre deux coups. Réussir un projet pour garantir son avenir, tout en portant un regard bienveillant sur l'avenir de sa ville natale.

Ayant bénéficié du soutien financier et de l'accompagnement dans le cadre du programme "Amélioration du Revenu et Inclusion Économique des jeunes" (ARIEJ) de l'INDH, Yassine El Mezyany, lauréat de l'Institut spécialisé de technologie appliquée (ISTA) de Mohammedia, a lancé en 2022 l'entreprise "Ebikemedia", une agence de location de vélos électriques.

L'idée, devenue aujourd'hui une entreprise en bonne et due forme, consiste à donner en location des vélos électriques. Une appli mobile (disponible sur Google Play et bientôt sur App Store) permet de localiser le vélo le plus proche de l'endroit où l'on se trouve à Mohammedia. Le scan du code QR déverrouille la bicyclette, moyennant un crédit prépayé ou par achat de carte de recharge, pour ensuite, profiter d'une belle parade dans les ruelles et quartiers de la Ville des roses.

Pour le jeune Yacine, qui se dit pleinement conscient des défis environnementaux auxquels est confrontée Mohammedia, chaque achat de services équivaut à un revenu de plus, certes, mais surtout à moins d'empreinte carbone !

Grâce à la formation et au coaching assurés par le Centre préfectoral d'appui à l'entreprenariat à Mohammedia, le jeune Yassine a pu monter son projet et développer un concept innovant. Et à la faveur du soutien financier de l'INDH, il a aménagé un local et acquis le matériel nécessaire pour se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle.

"Au départ, tout était compliqué. Rien n'était facile. Mais grâce au soutien de l'INDH, la donne a complètement changé. J'ai commencé à voir mon rêve à portée de main", raconte le jeune entrepreneur, d'un ton confiant. "Disons que l'INDH a cru en moi et en mon projet, à un moment où moi-même j'avais des incertitudes quant à la fiabilité de mon idée. Ainsi, au-delà du soutien financier, rien que ce soutien moral m'a donné de l'espoir pour aller jusqu'au bout", ajoute-t-il, dans une déclaration à la MAP.

Yacine, aujourd'hui chef d'une entreprise prometteuse, voit grand. "Au-delà d'un projet personnel, je rêve de généraliser cette idée à l'ensemble du Maroc. La mobilité durable est la solution qu'il faut encourager pour faire face à la pollution qui menace notre avenir", indique-t-il.

Depuis 2021, 115 personnes ont bénéficié de la subvention de l'INDH pour l'axe Entreprenariat à Mohammedia, selon les statistiques fournies par la préfecture de la ville.

Le programme "ARIEJ", conçu dans le cadre de la troisième phase de l'INDH (2019-2023), s'articule autour d'une nouvelle génération de projets d'inclusion économique des jeunes.

En vertu de ce programme, des plateformes d'innovation sociale dédiées aux jeunes ont été implémentées au niveau de l'ensemble des provinces, jouant le rôle de carrefours d'interaction entre les différents intervenants oeuvrant pour l'intégration des jeunes.