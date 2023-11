Afrique: AS Far, le champion en titre en demie

AS Mandé-AS Far: 0-2

Buts: Safa Banouk 5e, Fatima Tagnaout 37e s.p

L'AS Far a validé son ticket pour les demi-finales de la 3e édition de la Ligue des champions féminine de la CAF en venant à bout de l'AS Mandé 0-2, dimanche, au stade de San Pedro.

Dos au mur, l'AS Far, a aligné un second succès dans le groupe B, au stade Laurent Pokou de San Pedro. La qualification des Marocaines s'est dessinée en première période avec des réalisations de Safa Banouk et Fatima Tagnaout sur penalty.

Leader du groupe avec 4 points, avant le coup d'envoi, les Maliennes conduites par la capitaine Fatou Diarra n'ont jamais inquiété le champion en titre jusqu'à la pause.

A la reprise, l'AS Far a géré son avance, malgré quelques assauts d'orgueil de l'AS Mandé. Sans surprise, le champion sortant se qualifie pour le carré d'as de cette compétition. Et affrontera Mamelodi Sundowns qu'elle avait battu 4-0 en finale en 2022.

Pour l'AS Mandé, la déception est grande, après cet échec aux portes des demi-finales, avec 4 points au compteur.

Bruits de couloirs

Mohamed Amine Alioua, entraîneur de l'AS Far

"On ne pense pas à la rencontre contre les Mamelodi Sudwons, on va récupérer et préparer cette rencontre. On ne pense pas encore à la prochaine opposition. On est qualifié, c'est le plus important. C'est clair, c'est l'état d'esprit et la détermination qui ont fait la différence . On a considéré tous mes matches contre des finales et c'est le résultat qui est là (...) Il n'y avait pas de pression, mais un gros respect pour l'adversaire. On n'a pas joué sur le passé, je remercie l'AS Mandé pour sa rivalité et son état d'esprit sur le terrain".

%

Moustapha Traoré, entraîneur de l'AS Mandé

"Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, j'ai très mal joué. On a mal joué et on a perdu. C'est un bon tournoi, nous demanderons aux autorités de rehausser le nombre des équipes pour qu'on joue les quarts de finale, les demi-finales et la finale.Il y a cassure, il n'y avait pas de cohésion, j'ai mal joué aujourd'hui et j'ai mal".