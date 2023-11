Ile Maurice: CSG - Narendranath Gopee relève (encore) des incohérences

Il reste Rs 145,2 milliards dans le National Pensions Fund (NPF), selon la réponse de Fazila Jeewa Daureeawoo, ministre de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale mardi dernier.

Ce qui fait dire à Narendranath Gopee, président de la National Trade Union Congress que ce fonds était toujours soutenable lorsque la décision de remplacer le NPF par la Contribution sociale généralisée (CSG) avait été prise en 2020.

Dans le discours budgétaire 2020-2021, Renganaden Padayachy avait affirmé que la décision d'abolir le NPF avait été prise car «it is not only unsustainable but also unfair and regressive». Cependant, Narendranath Gopee avance que selon les chiffres, cette affirmation était fausse. «En août 2020, il y avait Rs 163 Mds dans le NPF. Donc, environ Rs 18 Mds ont été dépensées en trois ans, soit Rs 6 Mds par année. À ce rythme, le fonds aurait été vide dans 25 ans. Au début, nous avions dit que ce fonds était soutenable, et aujourd'hui, les chiffres nous donnent raison», avance le syndicaliste. Il rajoute que si les contributions de la CSG étaient dirigées vers le NPF, ce fonds aurait pu durer encore plusieurs dizaines d'années. Car «il ne faut pas oublier que ce fonds était régénératif».

Selon lui, il n'y a pas trente-six solutions désormais. Il faut retourner à l'ancien système, car avec le NPF, un employé du privé touchait sa pension de Rs 9 000 et avait une autre pension qui lui permettait de boucler ses fins de mois. «Ce système actuel appauvrit les travailleurs», répète-t-il. Narendranath Gopee est catégorique. La CSG, selon lui, est ni plus ni moins qu'un Ponzi Scheme. «Au début, j'avais dit que ce fonds allait être vide dans quatre ou cinq années s'il n'était utilisé que pour payer l'augmentation de la pension. C'est arrivé bien plus vite que prévu car il y a plusieurs autres paiements qui sont puisés de là. C'est un fonds dans lequel il n'y a plus d'argent mais il faudra quand même payer des bénéficiaires...»