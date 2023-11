Sénégal: L'ONG Enda tiers monde fête ses 50 ans à Dakar et se projette vers ses prochains défis

Au Sénégal, Enda tiers monde, ONG fondée en 1972, a organisé ce 12 novembre 2023 une randonnée pédestre dans Dakar, ville qui l'a vue naître. L'occasion pour cette organisation, qui travaille au plus proche des communautés des pays en développement, de rappeler les actions menées depuis près de cinquante ans et ses défis pour les années à venir.

C'est à Dakar que tout a commencé pour l'ONG Enda tiers monde, et c'est aussi dans la capitale sénégalaise que ses cinquante ans d'existence sont célébrés depuis ce 12 novembre 2023. Des dizaines de marcheurs et de membres de l'ONG se sont réunis ainsi dimanche matin pour marquer le coup lors d'une randonnée urbaine. Enda tiers monde, c'est quarante pays du Sud, et des dizaines de projets dans l'énergie, l'environnement, la santé ou encore la jeunesse, depuis cinquante ans.

Approche novatrice

Et surtout une approche novatrice dès les années 1970, tournée vers la participation des communautés. Secou Sarr, secrétaire général de l'ONG, explique : « Enda n'a jamais considéré les communautés de base comme étant des bénéficiaires d'action, mais beaucoup plus comme des acteurs pour participer à la co-construction des éléments de recherche. »

L'organisation regarde désormais vers les cinquante prochaines années avec de nouveaux défis à relever. Secou Sarr poursuit : « On va beaucoup travailler sur les questions liées à la transition agroécologique pour les questions de sécurité alimentaire, les questions liées à la transition énergétique pour permettre aux citoyens du Sud de pouvoir avoir accès à l'énergie. »

Jeunes

L'ONG a invité beaucoup d'enfants et jeunes à participer à la marche... Pour ses dirigeants, il est nécessaire de former les futures générations aux valeurs de développement durable d'Enda. Mariam Sow, présidente de son Conseil d'administration, insiste : « Nous sommes dans une transition, même en termes de gouvernance. Il y a les jeunes qui prennent le flambeau, mais qui ont un travail beaucoup plus encore à faire, parce que la population ne cesse d'augmenter et les dégâts sont toujours là. »

Les célébrations continueront avec un grand concert mercredi 15 novembre à Dakar.