Tunisie: Mortadha Ben Ouanes sous-estimé en sélection - L'aisance de s'exprimer sur son couloir

Les caractéristiques du poste de latéral (gauche) ont évolué et les titulaires du côté sont bien plus minces, techniques et élégants, tout comme l'est Ben Ouanes.

Avec Oussama Haddedi et Ali Mâaloul, l'équipe de Tunisie est assez bien lotie sur le flanc gauche. Cependant, ce qu'apporte Mortadha Ben Ouanes est différent. Forcément donc, le latéral volant de Kasimpasa reste une solution crédible au poste d'arrière gauche de l'équipe nationale, une position où il excelle et présente quelques garanties avec comme entrevue en Super Lig de Turquie un placement irréprochable défensivement et une belle qualité de centre.

Pour autant, Ben Ouanes, pur produit de l'Etoile Sportive du Sahel, est-il sous-coté ? Aujourd'hui, les caractéristiques du poste ont évolué et les titulaires du côté sont bien plus minces, techniques et élégants, tout comme l'est Ben Ouanes. Force est de constater en l'état que ça marche exactement avec le profil de Ben Ouanes, 29 ans. En clair, en évoluant sur le côté, l'ex-Cabiste dispose de cette aisance de s'exprimer sur tout son couloir. Ben Ouanes récupère donc le ballon, il le relance, il est offensif, ailier, attaquant, buteur même tantôt (et même souvent) !

Apport défensif couplé au concours offensif

Pour évoluer à ce poste donc, il faut posséder une très bonne condition physique. Et à cet effet, Ben Ouanes tire son épingle du jeu, car il répète sans cesse ses efforts avec des allers retours. Bref, aujourd'hui dans le foot moderne, c'est devenu un poste très exigeant et le latéral gauche de haut niveau doit être puissant, rapide, avoir une bonne qualité de centre et surtout être tactiquement intelligent. A Kasimpasa et bien avant lors de son retour à l'Etoile après avoir évolué au CAB, Ben Ouanes l'a prouvé à maintes reprises, il a souvent été capable de fournir des efforts démesurés tout au long d'un match couplant l'apport défensif au concours offensif. La polyvalence et l'excellence sur le côté, capable d'évoluer sur la totalité du côté gauche (latéral, milieu ou ailier), Ben Ouanes est un exemple d'adaptabilité.

%

Doté d'une bonne qualité technique et d'un fin pied gauche, il nous a aussi gratifiés de plus d'une merveille de centre. Ce profil de joueur se distingue aussi de ses pairs, par sa prise rapide de décision balle au pied, combinée à un gros coffre physique. Et ça rejaillit forcément sur le rendement d'ensemble avec ces caviars envoyés dans la surface

Cité souvent comme l'un des meilleurs joueurs tunisiens à son poste, Ben Ouanes attend cependant d'être aussi placé tout en haut au sein du Onze tunisien. C'est un avis et il est loin d'être subjectif, plutôt proche de la réalité. Mieux encore, outre ses statistiques individuelles qui plaident en sa faveur, ses «faits d'armes» sont là pour étayer cette thèse. En clair, dans les interceptions et les récupérations, il a clairement progressé. En termes de «rentabilité», Ben Ouanes a prouvé qu'il méritait un meilleur statut d'international. Quant à l'engagement, meilleure façon de statuer sur la valeur d'un défenseur, il est plus que performant, sans pour autant être au-dessus de tout le monde.

Aujourd'hui, Mortadha Ben Ouanes a beaucoup évolué. De l'ESS au CAB en passant par l'USM, il n'a pas manqué de gravir méthodiquement les échelons menant au haut niveau, jusqu'à Kasimpasa, club ambitieux où il vient de rempiler après deux ans de bons services.