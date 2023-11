Tunisie: Aviron | Le DTN Fayçal Soula évoque la préparation pour les JO 2024 - «Se doter des moyens de ses mbitions...»

En qualifiant le maximum de bateaux en olympique (deux) et en paralympique (un), les 22 rameurs qui ont représenté la Tunisie au dernier championnat d'Afrique ont atteint les objectifs escomptés.

L'équipe de Tunisie d'aviron a été sacrée championne d'Afrique grâce à un total de 20 médailles (9 en Or, 7 en argent et 4 en bronze) lors de la dernière édition tenue sur le plan d'eau du Lac de Tunis à la fin du mois dernier. Mais au-delà du titre continental, ce qui importe le plus, c'est que les 22 rameurs tunisiens présents ont atteint tous leurs objectifs. De quoi ravir le DTN de la Fédération tunisienne d'aviron, Fayçal Soula : «Nos rameurs ont fait ce qu'on exigeait d'eux en qualifiant le maximum de bateaux, soit deux pour les Jeux olympiques et un pour les Jeux paralympiques. Nous avons tablé sur dix médailles, nous en avons raflé neuf, mais le titre continental est obtenu. Bref, nos rameurs ont fait ce qu'on attendait d'eux à la perfection», s'est félicité notre interlocuteur.

«L'essentiel est que la préparation se passe à temps»

Pour le DTN, Fayçal Soula, la première partie du travail a été réalisée, mais le plus important c'est ce qui va suivre : «Il ne suffit pas de qualifier le maximum de bateaux escomptés, car ce n'est que la moitié du travail qui a été accomplie. L'essentiel maintenant est que la préparation se passe à temps. Car pour être performant aux JO de Paris, il faut s'y préparer dès maintenant en établissant déjà le programme de préparation de nos rameurs. Pour ce faire, il est impératif que la tutelle débloque les fonds nécessaires, pas plus tard que le mois de janvier prochain, afin que nous puissions mener la préparation qu'il faut. A défaut, ce sera la chronique d'un échec annoncé». Le message est on ne peut plus clair !