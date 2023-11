Algérie: Mondial-2026 (Qualifications) Algérie - 'Brahimi victime de la concurrence', estime Belmadi

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi a justifié dimanche la non-convocation du milieu offensif d'Al-Gharafa SC (Qatar), Yacine Brahimi, pour les deux premiers matchs de qualifications de la Coupe du monde 2026, face à la Somalie et le Mozambique, par la concurrence actuelle dans son poste.

"Quand on parle d'un joueur, il faut parler aussi de concurrence. Belaïli et Brahimi sont en concurrence. Je double les postes, si vous rajoutez Amoura, Gouiri et Benrahma, comment on fait? Brahimi est en forme (12 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison, NDLR), il mérite de jouer, mais il y'a de la concurrence", a indiqué Belmadi, lors d'une conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Logés dans le groupe G, les "Verts" entameront la campagne qualificative jeudi face à la Somalie (196 au dernier classement FIFA) au stade Nelson-Mandela d'Alger (17h00), avant de se rendre à Maputo pour défier le Mozambique (113e au dernier classement FIFA) le dimanche 19 novembre à l'Estadio nacional do Zimpeto (14h00).

Le sélectionneur national a dévoilé vendredi soir une liste de 23 joueurs en vue de ces deux rendez-vous. Cette liste est marquée par le retour des deux milieux de terrain de Lille OSC (Ligue 1/ France) Nabil Bentaleb et Adam Ounas, ainsi que l'attaquant d'Al-Sadd SC (Qatar) Baghdad Bounedjah.

"L'étau se resserre, on revient au nombre de joueurs qui nous sera alloué à la CAN à savoir 23 éléments. Bounedjah a un poste sur lequel j'estime qu'il a des choses à faire, il est en forme, il marque des buts, son retour est logique, à lui de faire le nécessaire. Il reste un peu de temps avant d'arrêter la liste finale des joueurs qui seront retenus pour la prochaine CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'ivoire (13 janvier-11 février)", a-t-il ajouté.

%

Outre Brahimi, Belmadi s'est passé également des services du défenseur Haïtham Loucif (Yverdon Sports/ Suisse), et des milieux de terrain Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Badreddine Bouanani (OGC Nice/ France), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Belgique), et Abdelkahar Kadri (Courtrai/ Belgique).

"Bouanani avait 50 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. Il faut donc le comparer à Mahrez et à Ounas. Pour Sayoud, c'est Aouar et Chaïbi qui sont ses concurrents. Il faut être honnête dans ses comparaisons", a expliqué Belmadi.

Aucun nouveau joueur ne figure dans cette liste, ce qui n'est plus arrivé depuis mars dernier, à l'occasion de la double confrontation face au Niger, comptant pour les qualifications de la CAN-2023.

"Nous avons effectué une grande révision de la liste. Certains disparaissent, d'autres reviennent", a-t-il conclu.

Outre l'Algérie, la Somalie et le Mozambique, le groupe G comprend également la Guinée, l'Ouganda et le Botswana. Le premier à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour le Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

Sujets divers évoqués par le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, lors de la conférence de presse tenue dimanche au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à la veille des deux premiers matchs des qualifications de la Coupe du monde 2023, jeudi face à la Somalie au stade Nelson-Mandela de Baraki (17h00), et dimanche devant le Mozambique à Maputo (14h00) :

LAIB : avant le début du jeu questions-réponses, Belmadi a tenu à rendre hommage à Mohamed Laïb, ancien président de la Fédération algérienne (FAF) et de l'USM El-Harrach, décédé jeudi : " Avant tout, je présente mes condoléances à la famille de Mohamed Laïb, que Dieu ait son âme".

ATAL : Le sélectionneur national a regretté la suspension infligée au défenseur de l'OGC, Nice Youcef Atal, pour avoir affiché sa solidarité avec le peuple palestinien : " Il est suspendu malheureusement, on connaît son problème récurrent avec les blessures à répétition, il a plus ou moins réglé ça. Il était sur une bonne dynamique, c'est un coup dur de ne pas avoir du temps de jeu. C'est un problème, on doit le régler. On a la possibilité de limiter la casse, j'espère qu'il sera à la hauteur et le voir compétitif."

BENNACER : Belmadi a encore une fois évoqué le cas du milieu de terrain Ismaël Bennacer (AC Milan/Italie), indisponible depuis mai dernier en raison d'une méchante blessure au genou : " Il a eu une blessure assez importante et rare à son âge. Il a repris des entraînements spécifiques en solo. On sera tous heureux s'il sera prêt avant la CAN, mais à quelle forme il sera là ? on ne se fait pas d'illusions. On ne peut pas fixer de date de son retour, on le verra peut-être jouer en décembre, mais on ne sait pas ! à chaque jour suffit sa peine. Il reviendra quand il reviendra, nous ne précipiterons pas son retour.".

M'BOLHI : écarté de la sélection depuis novembre 2022, le gardien de but Raïs M'bolhi devrait peut-être encore attendre avant de signer son retour chez les « Verts » : " Il reprend à peine la compétition. L'arrêt du championnat en Algérie ça n'a pas arrangé les choses, mais là, les rencontres vont s'enchaîner, notamment les rendez-vous en Ligue des champions, on verra comment il performe. Même chose pour Youcef Belaïli", a tenu à clarifier Belmadi.

CAN-2023: Belmadi s'est montré rassuré quant aux conditions dans lesquelles sera mise l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier- 11 février) : "Le président de la Fédération Walid Sadi, qui a fait quatre CAN, il a l'expérience de tout ce qui est logistique, notamment du lieu d'hébergement indispensable pour notre aventure en Côte d'Ivoire que j'espère sera la plus longue possible. Nous n'avons pas voulu de la Cité CAN (lieu d'hébergement proposé par la CAF, NDLR) parce qu'il n'est pas idéal de nous retrouver avec d'autres équipes, parfois même les adversaires du même groupe. Nous cherchons le bon résultat et la performance.".

BELAID-SENHADJI : Belmadi est revenu sur l'affaire des deux attaquants binationaux : Yanis Senhadji (Real Bétis/ Espagne), Rayan Belaïd (Atlético Madrid/Espagne), convoqués une première fois en sélections U20 avant de préférer rejoindre l'équipe espagnole: " Pour l'affaire Senhadji - Belaïd, nous avons été naïfs, notamment pour avoir publié la liste d'avance. Je ne suis pas sûr que ces joueurs aient été appelés en sélection si nous n'avions pas cherché à les retenir en équipe nationale. Sur le fond, notre démarche n'est pas mauvaise. Sur la forme, il y a eu de la maladresse. Je n'aime pas l'idée qu'on leur tire dessus, c'est simplement que ces joueurs avaient dit, d'après le DTN (Ameur Mansoul, NDLR), qu'ils voulaient rejoindre l'EN".

FORMATION : Le coach national a relevé l'importance pour les clubs algériens d'investir dans la formation : "Je sais que ça agace mais il y a un club en Algérie (NDLR : le Paradou) qui s'auto-finance, qui réussit de grandes choses, produit des joueurs pour l'équipe nationale aussi, c'est une fierté et il faut absolument que l'on s'inspire de ça, qu'on reproduise ça".

ADLI : Le sélectionneur national a lancé un message au milieu de terrain de l'AC Milan, Yacine Adli (23 ans), qui n'a toujours pas rejoint les " Verts" : " J'ai discuté avec lui depuis pas mal d'années, depuis qu'il était à Bordeaux. La balle est dans son camp, on ne peut pas faire plus que ça, le jour où il vient me dire : coach je suis disponible, il deviendrait sélectionnable".

BARAKI : Belmadi a poussé un véritable coup de gueule au sujet de l'état de la pelouse du stade Nelson-Mandela de Baraki :

" C'était prévu qu'on s'entraîne dessus mardi et la veille du match mercredi, mais ce n'est pas possible, au risque de l'endommager ! il n'est pas dans son état le plus adapté, je ne veux pas polémiquer mais on est dans la même situation que celle d'Annaba. On nous a présenté le Stade de Baraki comme étant celui de l'équipe nationale. Tous les pays en ont, nous on ne peut pas vraiment le dire, on n'y a joué qu'une fois.".