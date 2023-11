Madagascar: Exposition - L'ouvrage sur l'histoire du rugby malgache, entre les mains de Galthié et Dupont

L'histoire du rugby malgache s'exporte au-delà des frontières.

Depuis le 8 septembre jusqu'au 8 décembre, les Archives nationales d'Outre-mer d'Aix-en-Provence accueillent une exposition sur le rugby malgache de 1900 à 2023.

Après Antananarivo en 2021, Antsirabe et Tuléar en 2022, l'exposition sur l'histoire du rugby à Madagascar est aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence du 8 septembre au 8 décembre 2023.

L'exposition a été organisée pendant la durée de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en France pour découvrir le rugby malgache.

Et conjointement avec cette exposition, depuis le 7 septembre, l'ouvrage Histoire du rugby à Madagascar (1900-2023) est disponible en librairie.

L'ouvrage raconte 130 ans d'histoire à travers la pratique du rugby à Madagascar et surtout de l'équipe nationale malgache, les Makis.

L'entraîneur des Bleus, Fabien Galthié, et le capitaine du XV de France, Antoine Dupont sont en possession de l'ouvrage. Ils ont reçu un exemplaire de Fabien Bordeles.

« Le but de cette exposition est de refléter le plus fidèlement possible le rugby malgache, de ses origines aux Makis. Mettre en lumière sa longue histoire, chargée d'exploits et de drames.Je suis content que le public français puisse voir et connaître l'histoire du rugby malgache » a expliqué Fabien Bordelès, organisateur et commissaire de l'exposition, rugbyman et archiviste.

Fabien a vécu à Madagascar de 2001 et 2008.

Ancien joueur du Bordeaux Etudiants Club (BEC), il a continué la pratique du rugby avec l'Olympique de Madagascar et XV Sympa avec Berthin Rafalimanana.

Et c'est de là qu'est né le projet entre les deux passionnés du ballon ovale, soutenus par l'Ambassade de France à Madagascar.

Pour la publication de l'ouvrage, Fabien Bordelès a collaboré avec Sahondra Sylvie Andriamihamina-Ravoniharoson, Faly Andriantsietena-Bouchez, Camille Goussé et Berthin Rafalimanana.

Ayant rédigé des ouvrages sur le rugby en version malgache « Tantaran'ny rugby malagasy » et « Dimy amby folo taona miaraka amin'ny Makis », Berthin Rafalimanana, commissaire général de l'exposition, a travaillé avec Fabien pour finaliser la publication de cet ouvrage afin de faire connaître le rugby malgache au-delà du pays.

« Cet ouvrage servira de fonds pour les étudiants de l'ANS, de l'ENS Sports, et des étudiants en communication. Nous avons consulté toutes les parties prenantes, les familles des anciens joueurs, les joueurs actuels. A Madagascar, l'exposition a duré 3 mois au Tahala Rarihasina en plus des tournées à Antsirabe et Toliara. Le projet aurait pu se poursuivre avec des expositions dans les alliances mais faute de moyens, nous n'avons pas pu continuer les expositions.C'est une fierté de pouvoir contribuer à ce projet et voilà qu'elle s'exporte en Aix-en-Provence en France et pourquoi pas à Paris ? », a souligné Berthin Rafalimanana.

4 espaces

Tout au long du parcours de l'exposition, des portraits de lieux (stades), de clubs et de personnes : joueuses, joueurs, entraîneurs, arbitre et une dirigeante, sont présentés au public pour mieux appréhender l'esprit du rugby malgache.

L'exposition est constituée d'un ensemble d'objets et de documents très différents : des photographies et des dessins de presse, d'art ou d'archives, des documents sonores et audiovisuels (films), des affiches, des tickets de matchs, des livres, des journaux, des lettres, des ballons, des maillots, des trophées (coupes, médailles), des drapeaux et des fanions.

Le parcours de l'exposition se partage en quatre espaces/thèmes.

Des photographies et une chronologie comparée de l'histoire des sports et du rugby à Madagascar et dans le monde permettent au visiteur de mieux situer la période et l'évolution de sa pratique dans le temps.

Le premier espace (XIXe siècle - 1957) parle de la période avant et pendant la colonisation française.

Le second thème concerne la période allant de l'Indépendance aux Makis (1960-2019).

Le début de cette séquence est illustré, notamment par les photographies de Daniel Rakotoseheno alias Dany Be, pour les années « noires » de 1970 et par la presse malgache et des portraits de joueurs et de clubs, suivis de la naissance des Makis et du « hiaka » en 1999, leur sacre à Yverdon-les-Bains (Suisse) comme champion du monde junior groupe D, puis leur victoire comme champion d'Afrique de rugby XV, groupe B, en 2012 à Mahamasina, jusqu'à la Coupe d'Afrique 2020.

L'espace 3 est dédié aux femmes d'ovalie à Madagascar, du début des années 1990, avec la pionnière Elise Raharimalala qui organise les premières rencontres, jusqu'aux tournois internationaux et africains à VII à partir de 2008 à La Réunion, puis à XV en 2019.

Enfin, le dernier espace permet de voir les exploits des rugbymen malgaches et de les entendre chanter, grâce au film de l'exposition « Lalan'ny Rugby Gasy » (Le chemin du rugby malgache), réalisé par Hadrien Bels, en 2021 ; un montage de photographies, de films, de résumés des matchs Makis en 1957, 1971, 2005, 2012, 2019 et des féminines en 2019. À Madagascar, le rugby est un des sports les plus populaires, notamment dans la capitale.