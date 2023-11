Madagascar: Projet « Paysages Durables » - Atteinte des objectifs à plus de 80%

Le projet « Pasages durables dans l'Est de Madagascar » est financé par le Fonds Vert pour le Climat à raison de 18,5 millions USD.

Grâce à la mise en oeuvre de ce projet par Conservation International et sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Madagascar est le premier pays bénéficiaire du financement alloué par le Fonds Vert pour le Climat en Afrique.

Le Secrétaire général de ce département ministériel l'a déclaré lors de la réunion du Comité de Pilotage du projet « Paysages Durables dans l'Est de Madagascar », qui s'est tenue récemment à l'hôtel Carlton.

Cette réunion regroupant toutes les parties prenantes vise à échanger des informations et à partager des connaissances tout en identifiant les recommandations à émettre en vue d'assurer le bon fonctionnement du projet qui s'achèvera dans un an.

A cette occasion, la première responsable de ce projet innovant, en l'occurrence de Zo Lalaina Rakotobe a soulevé que plus de 80% des objectifs sont actuellement atteints.

Amélioration des conditions de vie

A titre d'illustration, elle a, entre autres, évoqué que le projet a contribué à la réduction de 7,5 millions de tonnes d'équivalent en CO2 dans l'atmosphère si l'objectif fixé était de 9 millions de tonnes.

En outre, « nous avons pu soutenir plus de 19 000 ménages ruraux résidant aux alentours des corridors Ankeniheny-Zahamena et Ambositra-Vondrozo afin d'améliorer leur résilience face aux effets néfastes du changement climatique contre une prévision de 23 800 ménages bénéficiaires. A part cette amélioration de la capacité d'adaptation et de l'atténuation des effets du changement climatique, nous contribuons également à l'amélioration des conditions de vie de ces ménages bénéficiaires. Certains d'entre eux ont pu continuer à scolariser leurs enfants tandis que d'autres ont pu faire une extension de leurs activités agricoles tout en acquérant de nouveaux matériels et équipements agricoles », a-t-elle poursuivi.

Sources de revenus pérennes

Ce n'est pas tout ! Le projet Paysages Durables dans l'Est de Madagascar a également soutenu des paysans à lancer la première production de girofle et de vanille dans ses régions d'intervention tout en contribuant à la restauration forestière.

« Nous appuyons des producteurs de jeunes plants d'arbres servant à créer des sources de revenu pérennes pour les ménages cibles. Nous promouvons entre-temps l'agriculture de conservation en leur fournissant des semences de maïs, de riz, de manioc et de pomme de terre permettant d'assurer leur sécurité alimentaire. Le développement des formations en matière de technique culturale plus appropriée et de technique de transformation ou de conservation des produits agricoles au profit des paysans n'est pas en reste. Le projet facilite également la recherche des débouchés à leurs récoltes », d'après toujours les explications de Zo Lalaina Rakotobe.

Pérennisation des actions

De son côté, le Bureau National du Changement Climatique REDD+ au sein du ministère de tutelle se charge du suivi évaluation de la mise en oeuvre de ce projet au niveau de ses régions d'intervention.

Pour la Senior vice-présidente de Conservation International en Afrique, elle a soulevé que cette réunion du comité de pilotage constitue un moment de corriger et de faire le point sur les activités conduites dans le cadre du projet tout en assurant un management adaptatif pour assurer la pérennisation des actions et avoir des meilleures retombées positives pour les cibles.

Quant au vice-Président du CI basé à New York qui a également assisté à cette réunion, il a évoqué que ce projet « Paysages Durables » est l'un des projets approuvés par le Fonds Vert pour le Climat.

« C'est le premier projet qui s'achève dans un an. Les leçons tirées lors de sa mise en oeuvre seront partagées pour les autres projets financés. Ce qui permettra également d'améliorer les actions à entreprendre dans le futur », a-t-il conclu.