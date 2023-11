Maroc: Sensibilisation aux métiers de l'aéronautique - Remise des prix du 'Morocco Aerospace Community Outreach'

Eveiller l'intérêt des jeunes quant aux métiers liés au secteur de l'aéronautique

Une cérémonie de remise des prix aux trois premiers lauréats de la compétition de robotique "Morocco Aerospace Community Outreach" a été organisée, vendredi à Nouaceur, en marge de la 2ème édition de la journée de sensibilisation aux métiers de l'aéronautique.

Cette compétition a été organisée par le ministère de l'Industrie et du Commercee et la province de Nouaceur, en partenariat avec le Groupe Boeing, le Groupement des industries marocaines aéronautiques et Spatiales (GIMAS) et la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), au profit des élèves, des collégiens et des lycéens de la province de Nouaceur, rapporte la MAP.

Cette deuxième édition a pour objectif d'éveiller l'intérêt des jeunes quant aux métiers liés au secteur de l'aéronautique, notamment les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.

A cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a indiqué que l'industrie aéronautique nationale connaît une véritable montée en force, s'ouvrant sur de nouvelles perspectives de développement.

"Dans cette marche vers l'excellence, nous misons fortement sur la jeunesse marocaine qui reste l'un des piliers incontournables de ce secteur porteur de croissance et grand pourvoyeur d'emplois", a-t-il dit, ajoutant que le but est de faire découvrir aux jeunes le potentiel immense de cette industrie qui fait la fierté du Maroc et les préparer à prendre la relève.

De son côté, l'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, a fait savoir que les entreprises aéronautiques américaines ne se contentent pas d'évoquer la création de la prochaine génération d'ingénieurs marocains mais passent à l'acte dès aujourd'hui.

Des initiatives telles que celle-ci, poursuit-il, fournissent les compétences nécessaires pour concevoir, construire et faire voler les avions du futur, estimant que le Maroc se distingue dans le domaine de l'aéronautique.

Pour sa part le président directeur général de la RAM, Hamid Addou, a exprimé sa satisfaction quant à l'accueil des jeunes élèves qui incarnent l'avenir au sein de cet espace unique (le Hangar Latécoère). "Nous sommes sur l'ancienne piste qui accueillit les premiers vols de l'aéropostale et fut une des escales de la toute première ligne de l'histoire de l'aviation commerciale ainsi que les opérations de maintenance et de réparation des avions jusqu'au transfert de ses activités à Nouaceur en 1969. La jeunesse doit connaître cette histoire et peut en être fière", a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, Ihssane Mounir, vice-président senior en charge de la chaîne des fournisseurs mondiale et de la fabrication au sein de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA), a indiqué que cette initiative reflète la fierté de Boeing en contribuant au développement et à la visibilité du secteur aéronautique au Maroc, ainsi que le renforcement de sa collaboration avec les fournisseurs marocains.

Et de souligner l'importance de l'événement, dans la mesure où les acteurs clés du secteur aéronautique sont déterminés à préparer les talents de demain à des métiers hautement qualifiés grâce à l'adoption de technologies émergentes.

"Dans un contexte marqué par de multiples défis, le secteur aérien doit plus que jamais recruter des jeunes compétents, et nous sommes confiants quant aux contributions significatives que les élèves des écoles de Nouaceur apporteront à la construction d'un avenir durable pour l'aviation", a-t-il ajouté.

Se félicitant de la participation du GIMAS à la 2ème édition de la journée de sensibilisation aux métiers de l'aéronautique, Said Benahajjou, président du GIMAS a, quant à lui, appelé à l'engagement dans le système d'éducation et de formation pour assurer l'accès égal et équitable pour tous les enfants à un enseignement de qualité adapté aux besoins du marché de l'emploi, soulignant fait partie du devoir du GIMAS.

"Il y a plus de 10 ans, le GIMAS s'est engagé dans la formation des jeunes à travers l'IMA, et aujourd'hui à travers l'ISMALA et l'OFPPT pour donner à tous une chance de faire partie de cette belle aventure qu'est l'industrie aéronautique au Maroc, une industrie dont l'élément humain reste l'un des piliers incontournables et le maillon fort, a-t-il dit.

Cet événement s'est déroulé au moment où le secteur aéronautique prévoit de recruter plus de 2 millions de personnes au cours des 20 prochaines années, dont 69.000 sur le continent africain.

Il s'est, par ailleurs, inscrit dans le cadre du développement continu de l'industrie aéronautique marocaine et des changements technologiques majeurs qui touchent ce secteur et confirment la position stratégique qu'occupe le Royaume sur l'échiquier aéronautique mondial.