Algérie: Algérie-Chine - Signature d'un programme d'action conjoint pour l'année 2024

Alger — Un programme d'action conjoint pour l'année 2024 a été signé, dimanche, entre le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et l'Académie nationale chinoise de gouvernance, afin de renforcer la coopération entre les deux organismes en matière d'apprentissage, de formation, d'échange de connaissances et d'organisation d'ateliers conjoints.

Ce programme d'action a été cosigné par le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, Larbi Merzoug, et le vice-président de l'Académie chinoise, Gong Weibin.

Ledit programme prévoit l'organisation de sessions de formation conjointes sur la e-gouvernance et les villes intelligentes, ainsi que des programmes conjoints de recherche scientifique dans les deux pays.

Le SG du ministère a précisé, à cette occasion, que la signature dudit programme entre l'Algérie et la Chine était "une occasion pour renforcer et enrichir les activités de coopération dans les domaines de la formation et de l'échange d'expériences entre les deux pays".

Et d'ajouter que la visite d'Etat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en République populaire de Chine en juillet dernier, "traduit l'authenticité des relations de solidarité et de coopération unissant les deux pays", indiquant que cette visite "a connu un grand succès sur différents plans, de même qu'elle a été l'occasion pour convenir d'intensifier la concertation politique, approfondir le partenariat économique et renforcer les échanges entre les deux pays dans divers domaines".

De son côté, M. Gong Weibin a affirmé que "son pays apprécie hautement son partenariat avec l'Algérie", prévoyant "d'élargir, dans un futur proche, la coopération bilatérale à d'autres domaines".