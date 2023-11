Algérie: Entrepreneuriat - Campagne de sensibilisation pour la formation d'un million d'étudiants

ALGER — Le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a annoncé dimanche dans un communiqué le lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat et le leadership à travers l'ensemble des universités du pays, l'objectif étant la formation d'un million d'étudiants en la matière.

La campagne, qui s'étalera jusqu'au 15 novembre, est organisée à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat par le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec l'accélérateur public des start-up "Algeria Venture", de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), précise le communiqué.

Organisée au niveau des centres de développement de l'entrepreneuriat à travers toutes les universités du pays, cette initiative vise à "former un million d'étudiants et promouvoir l'esprit entrepreneurial chez eux, tout en les encourageant à intégrer les domaines de l'entrepreneuriat et de l'innovation".

L'édition précédente de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat a vu la formation de 100.000 étudiants en la matière, rappelle-t-on.

Il s'agit cette année de revoir à la hausse le nombre d'étudiants formés et de renforcer les canaux de dialogue et de communication entre la société, les hommes d'affaires et les porteurs de projets innovants.