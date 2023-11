Congo-Kinshasa: Mise en retraite de 1230 agents et cadres, SCTP - Félix Tshisekedi remet un chèque symbolique de plus de 8.4 millions $US

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé, jeudi 9 novembre dernier, la cérémonie de mise en retraite et remise symbolique d'un chèque pour paiement des agents et cadres de la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP) ex ONATRA.

Une enveloppe de plus de 8.4 millions de dollars US, a été mise à la disposition de l'Onatra pour la mise à la retraite de 1230 agents, sur 19.715 agents de 3ème âge. La direction des ressources humaines de cette entreprise est chargée de gérer ces fonds en faveur de ces travailleurs qui, pendant plusieurs années, ont rendu des bons et loyaux services à l'Etat.

Cette remise symbolique, marque le démarrage du paiement du décompte final des retraités. Cependant, la ministre d'Etat en charge du Portefeuille, Adèle Kayinda a estimé que: « Les agents et cadres de l'Office national de transport ont compris qu'ils doivent à tout prix privilégier le dialogue » avant d'appeler le gouvernement à s'engager dans la restructuration des entreprises publiques et à accompagner l'ONATRA dans la relance de ses activités.

Par ailleurs, le représentant des retraités a rendu hommage au Chef de l'Etat pour ledit geste. Il a cependant plaidé pour le payement de la solde des créances dues aux retraités, l'accompagnement du comité de gestion pour la renaissance de cette entreprise et la protection du patrimoine de l'ONATRA contre toutes sortes de bradage.

A cette occasion, il a remis un cahier de charge contenant l'ensemble de revendications des agents au Chef de l'Etat et a exposé devant le Commandant suprême, leur désir de vivre l'achèvement de ce processus jusqu'à l'épuisement total de ce dossier. 3239 sont au total listés.