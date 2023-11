Congo-Kinshasa: Processus électoral - Le CPPS demande l'inclusion et l'éducation électorale des sourds

"Nous partageons les mêmes aptitudes que les entendant, nous savons lire, nous savons écrire, alors pourquoi nous considérer comme les électeurs de second plan ? Pourquoi nous exclure de vos programmes et projets d'éducation électorale? Alors que nous en avons droit ? Donnez-nous la chance. Pour un Congo Uni et Prospère, brisons les barrières communicationnelles entre sourds et entendant", tel a été les cris des sourds lancés lors du lancement du projet sur l'inclusion et l'éducation électorale des sourds.

Cette initiative bénéficie de l'appui du Fonds canadien d'initiatives locales (FCIL). Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs structures et 0NG représentées. Pour le coordonnateur Yav Tshimwang Ire qui a pris la parole, a démontré l'importance de cette campagne qui permet de sensibiliser sur la nécessité de donner aux concitoyens sourds la possibilité d'exercer pleinement leur droit de vote et d'avoir accès à tous les messages électoraux. Et de poursuivre que ces frères et soeurs sourds qui sont souvent exclus du processus électoral en raison de barrière linguistique, alors que le pays dispose les interprètes en langue des signes formés, cela s'appelle «exclusion».

Il a renchéri en ajoutant que cela est fonction du manque de volonté des acteurs clés des processus électoraux ainsi que le non accès aux informations et ressources disponibles sur les questions électorales de notre pays.

Le Centre de production des programmes et supports de sensibilisation des sourds (CPS) croit fermement que chaque voix compte, chaque opinion est précieuse et chaque citoyens a le droit de participer activement à la vie politique de sa nation. C'est pourquoi, il a lancé cette campagne qui vise à sensibiliser la société civile, les partis politiques et la population entendant sur l'importance de l'inclusion des sourds dans le processus électoral.

A cet effet, cette ONG demande de fournir une formation et des ressources en langue des signes pour l'électorat sourd afin qu'il puisse comprendre les enjeux électoraux et voté en toute confiance. Et cette structure de la société civile a plaidé en faveur des mesures d'accessibilité telles que l'interprétation en langue des signes et le bureau de vote accessible pour garantir un vote véritablement inclusif.

Il a insisté : « ... en lançant un appel à l'ensemble de société congolaise pour se joindre à cette noble cause et que l'inclusion ne signifie pas seulement ouvrir les portes, mais aussi ouvrir le coeur à nos programmes, nos projets, à la diversité et à l'égalité».

Pour clôturer son propos, il a salué les efforts du Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le lancement officiel du 04/11/2023 de la campagne de vulgarisation de la loi organique n°22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap et le vernissage du premier dictionnaire de la langue des signes congolais.

Le théâtre dans une autre dimension

Madame Annie Pierrette Wuba Biasi-Biasi, a présenté, quant à elle, la pièce de théâtre "l'heure a sonné ", marquant ainsi le début des théâtre-forum qui se tiendront du 5 novembre au 17 novembre prochain dans 5 communes de la ville de Kinshasa.

Elle est revenue sur les raisons de cette présentation artistique qui était produite par le CPPS, « l'heure a sonné ». Un vrai plaidoyer du centre de production des programmes et supports de sensibilisation des sourds exploités par le théâtre, qui, selon elle, est un moyen d'expression. Et d'indiquer que pour le cas échéant et de par son rôle social, le théâtre est essentiel pour l'éducation, car il permet d'échanger et de transmettre des messages, car le spectateur n'est pas simplement dans la salle pour se divertir, mais il retient également des leçons.

Le but du théâtre, a-t-elle souligné, ne se limite pas simplement au fait de faire en sorte que le spectateur oublie ses soucis du quotidien. Mais bien plus, car il permet de développer les relations civiques et sociales ainsi que les rapports entre intellectuelles.

Les pièces des théâtres permettent également, l'épanouissement de l'être humain dans son environnement. Il permet l'accomplissement de l'individu citoyen dans la société.

« L'heure a sonné », pièce de sensibilisation sur le thème : l'inclusion et éducation électorale des sourds de Kinshasa, projet en marge de préparatif des élections nationales qui auront lieu au mois de décembre de cette même année.

Ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de paroles, ils n'ont, peut-être, pas d'oreilles, écoutons-les, entendons-les, ayons la tolérance envers eux, comprenons ce qu'ils ont envie de nous dire et surtout, prenons-en compte, a-t-elle conclu.