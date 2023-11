Nigeria: John Obi Mikel conseille à Victor Osimhen d'aller à Chelsea

Ancien joueur de Chelsea, John Obi Mikel milite pour l'arrivée de Victor Osimhen chez les Blues.

L'ex-milieu de terrain, qui a évolué à Chelsea de 2006 à 2017, encourage l'attaquant de Naples à choisir le club londonien en cas de départ d'Italie et pense même que son compatriote ressemble à Didier Drogba sur certains points.

« Il a la personnalité et l'arrogance. Quand il marche, on sent que quelqu'un vient d'entrer dans la pièce, et c'est ce que Didier (Drogba) avait. Il est assez proche de ce qu'était Didier et mon conseil est qu'il vienne à Chelsea», a-t-il confié dans des propos relayés par la page X de Chelsea France.

A Naples, Victor Osimhen est annoncé sur le départ à la fin de la saison en cours.

