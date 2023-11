Maroc: Ligue des champions féminine de la CAF. - Qualification au dernier carré du SCC

Le Sporting Club Casablanca (SCC) s'est qualifié en demi-finale de la 3ème édition de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF) après sa large victoire, samedi soir, face à son homologue tanzanienne le JKT Queens par 4-1, dans un match de la 3è journée du Groupe A disputé au Stade Laurent Pokou de San Pedro, en Côte d'Ivoire.

Les Marocaines ont ouvert le score à la 30ème minute par un but de Meryem Hajri sur penalty, avant que Chaymaa Mourtaji et N'guessan Nadeje Koffi ne creusent l'écart respectivement aux 39è et 47è minutes du jeu.

L'équipe tanzanienne a marqué son unique but par le biais de Stumai Abdallah Althumani à la 56è minute du jeu. Deux minutes plus tard, le Sporting de Casablana inscrit le 4ème but grâce à Sylviane Kokora Adjua.

Dans l'autre match du groupe A, l'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns s'est imposée face à son homologue ivoirienne l'Atlético Abidjan par 3 à 0.

Avec ce résultat, Mamelodi Sundoows occupe la première place du groupe A avec un total de 9 points, suivi du Sporting Club Casablanca avec 4 points, de JKT Queens (3 points) et de l'Atlético Abidjan (1 pt).

En demi finale, le Sporting Casablanca jouera contre le premier du Groupe B, alors que Mamelodi Sundowns sera opposé au deuxième du Groupe B.

Dans le cadre de la 3eme journée du groupe B, l'AS FAR devait disputera son dernier match des poules, dimanche soir face à l'Association sportive de Mande du Mali, tandis que Huracanes de la Guinée équatoriale devait être opposée à Ampem Darkoa du Ghana.

L'AS FAR s'était imposée, jeudi, contre son homologue équato-guinéenne Huracanes par 1-0 et a perdu son premier match devant Ampem Darkoa du Ghana par 1-2.

Les matchs de la demi-finale se joueront le 15 novembre et de la finale le 19 courant.