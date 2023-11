Maroc: Préparatifs des JO2024 - Tenue à Salé du 3ème séminaire des directeurs techniques des comités nationaux olympiques

Les travaux du 3è séminaire des directeurs techniques des comités nationaux olympiques, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs aux Jeux Olympiques Paris-2024, se sont ouverts, vendredi à Salé.

Organisé à l'initiative du Comité International Olympique (CIO), en coopération avec l'Association des comités nationaux olympiques (ANOC) et le Comité national olympique marocain (CNOM), ce séminaire vise à débattre des différents aspects relatifs à la participation aux JO de Paris et à l'échange des connaissances et des expériences entre les directeurs techniques.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur technique national du CNOM, Hassan Fekkak, a souligné que ce séminaire constitue une plateforme d'échange d'idées et d'expériences entre les différents directeurs techniques, ainsi qu'une occasion de créer un réseau à même d'assurer une bonne préparation des sportifs en prévision de leur participation aux prochains Jeux Olympiques.

Il a ajouté que cette rencontre, qui connait la participation de représentants de plus de 60 pays, se veut une occasion pour le CNOM et le sport national en général, de s'arrêter sur le niveau de préparation des comités olympiques des pays participants et de mettre en place une stratégie unifiée pour réussir les préparatifs de cet événement sportif planétaire.

De son côté, Joyce Ardies, responsable au sein du Comité olympique brésilien, a indiqué que ce séminaire permettra aux directeurs techniques des comités nationaux olympiques de favoriser les échanges et étudier les différents défis à relever, en prévision des JO-2024, dont l'organisation du village olympique de Paris et la question du climat.

Elle a ajouté que ce séminaire devait se clôturera samedi avec des recommandations sur les prochaines éditions des Jeux Olympiques.

Le 3è séminaire des directeurs techniques des comités nationaux olympiques aborde notamment les principales stratégies des comités nationaux olympiques pour assurer la bonne gestion du village olympique de Paris et garantir de bonnes conditions de travail à ses employés.

Cette rencontre a constitué également l'occasion de débattre des choix des comités nationaux olympiques concernant le renforcement des normes de sécurité et la création d'un environnement favorable pour les sportifs et leur bien-être.