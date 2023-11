Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Campagne électorale précoce, la synergie des organisations membres de la société civile tape du poing sur la table

La synergie des organisations membres de la société civile, par sa déclaration rendue publique mercredi 8 novembre dernier, déplore les comportements des candidates et candidats aux élections de décembre 2023. Elle appelle, de ce fait, les institutions légales et compétentes à faire respecter et appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à la campagne électorale.

Dans sa déclaration, elle fustige ce comportement en ces termes : « Nous, organisations membres de la société civile à savoir : Agir pour des Elections Transparentes et Apaisés (AETA), Comité National Femme et Développement CONAFED, Association africaine de Défense des droits de l'Homme ASADHO et Nouvelle Société Civile Congolaise NSCC ; avons constaté qu'après la publication des listes définitives des candidats présidents de la République ; députés nationaux et députés provinciaux, il s'observe une certaine effervescence dans les rues de Kinshasa particulièrement et dans certaines agglomérations des provinces.

Des affiches, des banderoles, des panneaux géants affichent déjà des candidats avec des messages qui s'apparentent à une campagne électorale précoce. Ce, en violation flagrante des dispositions légales et réglementaires (la loi électorale, le calendrier électoral). Des candidats envahissent les espaces publics. Certains organisent et tiennent des meetings dans des lieux ouverts au vu et au su des autorités administratives ».

Elle estime que, l'article 28 de la Loi n°22/029 du 29 Juin 2022 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006, portant mesure d'application de la loi électorale stipule que la campagne électorale est autorisée trente jours au maximum avant la date du scrutin et se termine vingt-quatre heures avant cette date. Et, Le calendrier électoral de la RDC fixe la période de campagne électorale du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023 pour les élections générales à venir. Avant cette période, toute campagne électorale est illégale.

En outre, l'article 80 de la loi précitée prévoit des amendes allant de 200.000 à 2.000.000 de francs congolais pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale.

Face à cette situation, la synergie des organisations membres de la société civile fait appel la vice-primature en charge de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, de faire respecter les dispositions légales et réglementaires ; à la CENI et CSAC d'appliquer et de faire appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à la campagne électorale.

Par ailleurs, ils appellent les candidates et candidats à respecter le calendrier électoral qui détermine la période et la durée de la campagne, soit un mois avant les scrutins.