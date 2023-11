Cameroun: Carrefour market Bonaberi, le septième magasin de Cfao consumer déjà opérationnel

Le 10 novembre 2023, marque un grand moment pour les habitants de Douala 4eme et les entrepreneurs Camerounais. C'est jour d'inauguration du magasin Carrefour market Bonaberi. Étaient présents à cette cérémonie : Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, Samuel Dieudonne Ivaha Diboua gouverneur du Littoral, Polycarpe Banlog, le président du conseil régional du Littoral, Roger Mbassa Dine, maire de ville de Douala et Philippe Marcillon, Directeur général de Cfao Consumer au Cameroun.

Carrefour market Bonaberi occupe un espace stratégique à Douala 4e. Il est situé sur la rive droite du Wouri, sur un terrain de prés de 6000 m2, d'une surface commerciale de 1500 m2 disposant d'un parking de 70 places et d'une offre de restauration avec deux enseignes connues dans le pays la force du poulet et le restaurant Carino connu pour sa cuisine italienne.

Carrefour market Bonaberi vient avec un discours fort, il dit proposer : 7500 références aux meilleurs prix avec des produits frais de qualité, des produits locaux et des produits à marque Carrefour en exclusivité des normes strictes de traçabilité et d'hygiène pour garantir la sécurité alimentaire, et des services marchands pour simplifier la vie des clients et améliorer leur expérience d'achat.

C'est dans cette même lancée que Philippe Marcillon, Directeur général de Cfao Consumer Retail Cameroun précise« Je trés suis heureux d'ouvrir ce nouveau site à Bonaberi. Il s'agit d'un concept airx normes et standards internationaux qui réunit sous un même toit le septième magasin de notre réseau Carrefour dans le pays-le cinquième à Douala et deux restaurants. Sur ce site, nous ferons le maximum tous les jours pour proposer aux habitants de Bonaberi un assortiment large of de qualité; les meilleurs prix et un accueil incomparable. »

Carrefour market Bonaberi, les chiffres qui font chaud au coeur :

6000m2 dont 1500 m2 de surface de vente Carrefour Market

2 restaurants avec terasse

Plus de 115 emplois directs créés

13 lignes de caisses

Plus de 11 000 références produits

70 places de parking

16 mois de travaux d'aménagement

Plus de 1550 heures de formation

Plus de 400 contrats de distribution avec les producteurs et distributeurs Camerounais

Carrefour market Bonaberi mise sur le Made In Cameroon en déclarant que son objectif est : plus de 40% du chiffre d'affaires réalisés avec des produits issus de l'agriculture, rélevage ou l'industrie camerounaise. Une preuve que Cfao Consumer est le bienvenu à Bonaberi et que le Made In Cameroon continue à avoir une place importante dans ses rayons.