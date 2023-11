Congo-Kinshasa: Bukavu, Goma, Butembo, Beni et Bunia - La SKOL à la recherche de partenaires stratégiques

La SKOL est à la recherche de partenaires stratégiques en vue d'étendre sa présence sur le marché en tant que distributeurs de ses produits dans l'est de la RDC et, surtout dans les villes de Bukavu, Goma, Butembo, Beni et Bunia.

L'accès à une gamme de produits brassicoles SKOL de haute qualité, des bières blondes et brunes rafraichissantes ; le soutien marketing et promotionnel de la part de la SKOL pour aider le distributeur SKOL à promouvoir les produits SKOL et à développer ses ventes de même qu'une relation de collaboration solide avec l'équipe SKOL dévouée, prête à soutenir le distributeur SKOL à chaque étape, voilà les avantages dont peut bénéficier un distributeur SKOL.

La SKOL demande alors à ceux que cette opportunité intéresse et qui disposent d'une surface financière pour répondre aux projets de développement de la SKOL, de la contacter par e-mail à cette adresse : info@upas.global.

D'avance, la SKOL se dit non seulement ravie de discuter davantage de cette possibilité avec quiconque est intéressé, mais aussi de répondre aux questions qu'il pourrait avoir.

«Votre expertise et votre engagement dans le secteur des FMCG, de la distribution et du commerce agro-alimentaire sont des atouts précieux que nous souhaitons intégrer et valoriser dans notre réseau de distribution», garantit, du reste, la SKOL à ses potentiels distributeurs.

Par ailleurs, la SKOL est une bière commercialisée en RDC depuis 1965 et dont le moteur de croissance de l'entreprise consiste en sa passion pour la création des bières de qualité.