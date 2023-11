Tunisie: Cnam | Carte Labess - Opérationnelle à partir du 1er janvier 2024 pour la filière publique

Cette carte, qui pourra être utilisée dans les hôpitaux, va permettre à la Cnam et aux prestataires de santé d'améliorer la gestion et le suivi de l'accès aux soins pour chaque affilié.

Trois millions cinq cent mille personnes vont pouvoir bénéficier de la carte électronique Labess délivrée par la Cnam.

Celle-ci va remplacer progressivement le carnet de soins en papier qui permet aux affiliés de bénéficier de l'accès aux soins en fonction de la filière choisie par chacun et qui, rappelons-le, sont au nombre de trois: filière publique, celle privée et système de remboursement des frais de soins.

A partir du 1er janvier 2024, cette carte labess, qui sera, pour l'heure, opérationnelle pour les affiliés au régime public (hôpitaux), détenteurs de la carte bleue et qui représentent 60% de l'ensemble des adhérents, sera généralisée aux affiliés des deux autres régimes d'ici la fin de l'année 2025.

Accès aux soins : un meilleur suivi

Cette carte, qui pourra être utilisée dans les hôpitaux, va permettre à la Cnam et aux prestataires de santé d'améliorer la gestion et le suivi de l'accès aux soins pour chaque affilié et de garantir une meilleure traçabilité et transparence au niveau du système de soins dans les différentes structures hospitalières (1ère, seconde et troisième lignes).

En effet, la carte, sur laquelle figurent le prénom, le nom, l'identifiant social et les trois derniers chiffres de la carte d'identité de l'adhérent au régime d'assurance maladie, permet au prestataire de soins (hôpital) d'accéder à une base de données qui comporte le régime d'assurance maladie choisi par l'affilié, le type de prestations de soins auxquelles il a droit, l'historique des soins et des actes médicaux qu'il a subis, le plafond de remboursement dont il bénéficie....

«A titre d'exemple, il est possible pour le prestataire de soins, en l'occurrence l'hôpital, de savoir, grâce à cette carte, si un patient a effectué un scanner dans une autre structure hospitalière, explique M. Romdhani directeur du régime de l'assurance maladie au sein de la Cnam».

Et de poursuivre, «ainsi, il n'aura pas besoin de refaire un second scanner. L'accès à ce type d'information grâce à la carte électronique Labess permet aux structures hospitalières de rationaliser les dépenses liées aux soins. La Cnam a lancé une campagne de sensibilisation auprès de six EPS, afin de promouvoir l'usage de cette carte dans ces structures hospitalières».

Des procédures simplifiées

Cette carte présente un autre avantage. Contrairement à la carte de soins en papier qui a un délai limite qui n'excède pas une année, elle a une validité plus longue pouvant aller jusqu'à dix ans.

L'usage de cette carte Labess devra être généralisé à la filière privée grâce à la mise en place d'une plateforme d'échange de données électroniques entre les secteurs public et privé.

« Les affiliés sont appelés à retirer leur carte du bureau de poste le plus proche, a relevé le directeur du régime de l'assurance maladie. Chaque affilié désirant avoir des informations sur sa carte Labess peut taper *1017*, numéro de la carte d'identité nationale et dièse. La Cnam a procédé à l'envoi en masse des cartes Labess pour le personnel des administrations».

Sans conteste, cette dématérialisation progressive va se traduire, au fur et à mesure de son avancement, par une simplification des procédures.

Dans un futur proche, les professionnels de la santé n'auront plus qu'à scanner le QR code de leurs patients pour avoir accès aux dossiers de soins.

Idem au niveau des pharmacies qui pourront accéder directement à la feuille d'ordonnance des malades et leur fournir les médicaments dont ils ont besoin.